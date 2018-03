A Bologna tra Potter e la Schiappa anche i giochi brianzoli

Bologna - operaio travolto e ucciso mentre è a lavoro : è caccia all’auto pirata : Un operaio di 50 anni è morto travolto da un'auto mentre stava lavorando al posizionamento della segnaletica stradale al chilometro 24 dell'autostrada A14 nei pressi di San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna. La vettura che l'ha ucciso è poi fuggita senza lasciare tracce: è caccia all'uomo.Continua a leggere

Bologna : strada intitolata a Beniamino Andreatta : Quindi trovo commovente questo gesto, forse significativo di un momento non facile per l'Italia, nel quale la classe politica, rispetto a quando mio padre era in servizio come politico per il bene ...

TRAPANI - AL VIA LA RACCOLTA FIRME A SOSTEGNO DI Bologna SINDACO : Nel comitato elettorale di Corso Piersanti Mattarella n.128 inizierà domenica la sottoscrizione della candidatura a SINDACO di TRAPANI di Peppe BOLOGNA e della lista civica "Scirocco". I cittadini ...

Bologna : stupra una ragazza travestito da monaco Video : Un violentatore seriale assicurato alla giustizia. I #Carabinieri di Bologna hanno fermato un 23enne di Caserta per violenza sessuale e rapina. Il giovane uomo è stato accusato di avere abusato di una ragazza di 19 anni sotto i fumi dell'alcol, adescandola in una festa di carnevale che si teneva in una discoteca della provincia del capoluogo emiliano. Dopo avere stuprato la giovane donna è fuggito con i soldi della ragazza, il bancomat e alcuni ...

Elezioni - la mossa di Tranchida sveglia tutti a Trapani. Bologna : Primarie con regole : Giacomo Tranchida ha lanciato a Trapani le Primarie cittadine, aperte a tutte le liste civiche, nessuna sigla di partito. La squadra è unica si chiama Trapani, invita i competitor a farsi avanti, a ...

Basket - 23a giornata Serie A 2018 : Milano capolista in solitaria. Venezia va ko a Pistoia. Super Gentile trascina Bologna : L’Olimpia Milano è la nuova capolista solitaria del campionato italiano di Basket. Nel big match della 23a giornata l’Emporio Armani si è imposta per 82-75 sul campo della Sidigas Avellino grazie ad un’ottima prestazione nell’ultimo quarto, quando la squadra di Simone Pianigiani ha costruito l’allungo decisivo, toccando anche la doppia cifra di vantaggio. Ottima prova di Vladimir Micov, che ha messo a referto 14 ...

Con le Frecce di Trenitalia a Bologna per la Mostra Giappone. Storie d'Amore e di Guerra : Teleborsa, - "Giappone. Storie d'Amore e di Guerra", ovvero una rassegna organizzata a Bologna per far conoscere e avvicinare il visitatore agli aspetti più classici del Giappone: da Hiroshige a ...

Bologna : ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla mostra “Vivian Maier” : In via San Felice, nel cuore della Bologna antica, a due passi dalle due Torri e da Piazza Maggiore, sorge Palazzo Pallavicini. Nelle sale rinascimentali di questo meraviglioso complesso, originario del XV secolo è stata organizzata la mostra “Vivian Maier”, fino al 27 maggio 2018. La mostra è stata realizzata da Palazzo Pallavicini con la cura di Anne Morin di DiChroma Photography sulla base delle foto dell’archivio Maloof Collection e ...

Genitori in bici disegnano pista ciclabile nel traffico di Bologna Video : La #sicurezza stradale, soprattutto nelle grandi citta', è uno degli argomenti più dibattuti da opinione pubblica e amministrazioni. Le recenti leggi sulla mobilita' ciclistica e il decreto salva - ciclisti sono stati un primo passo per far si che le parole possano diventare fatti. Qualcosa è stato fatto ma molto c'è ancora da realizzare. Il bisogno di sicurezza per pedoni e ciclisti in citta' intasate dal traffico è sempre più impellente, e ...

Bologna - travestito da monaco violentò una ragazza adescata in discoteca : arrestato : Identificato l'autore dello stupro avvenuto il 14 febbraio: la giovane fu stordita con drink alcolici. Si risvegliò in un hotel senza ricordare nulla

Bologna - arrestato 23enne per violenza sessuale : “Adescava le ragazze travestito da monaco. Inquietanti tratti di serialità” : I carabinieri di Bologna hanno arrestato un ragazzo italiano di 23 anni per violenza sessuale nei confronti di una 29enne lo scorso 13 febbraio. Nel corso dell’indagine, gli investigatori hanno anche scoperto che il giovane si sarebbe reso responsabile di altri due episodi simili, avvenuti rispettivamente a luglio dello scorso anno e nel febbraio 2018. Due abusi commessi con lo stesso modus operandi “connotato da Inquietanti tratti ...

