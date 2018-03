9 miliardi di euro per Bankitalia | 3 | 365 mld vanno allo Stato | 490 milioni ai soci del

2017 record per la Banca d'Italia Utile boom a 3 - 9 miliardi di euro Il risultato più elevato mai raggiunto : "Il bilancio della Banca si chiude con un Utile netto di 3,9 miliardi di euro. E' il risultato più elevato mai raggiunto dall'Istituto". Così il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, durante il suo intervento all'assemblea annuale della Banca d'Italia per l'approvazione del bilancio 2017 Segui su affaritaliani.it

L'Italia investe sul biometano per auto. E l'Europa punta 4 - 7 miliardi : Preme l'accelerato il mercato della produzione di biometano da scarti e rifiuti organici. Bruxelles sblocca gli incentivi per il settore auto

L’Italia investe sul biometano per auto. E l’Europa punta 4 - 7 miliardi : L’automobile a biometano da scarti del depuratore di Bresso a Milano La produzione di biometano da scarti preme sull’acceleratore in Italia. Complici fondi in arrivo dall’Europa, le aziende del settore si preparano ad aumentare la produzione e a incrementare il raggio d’azione della cosiddetta economia circolare. Specie nel segmento dei trasporti. La guerra al diesel rappresenta un’occasione per i carburanti ...

IL CASO/ L'Fmi si inventa un fondo anti-crisi europeo che ci costa 6 miliardi l'anno : La proposta della direttrice del Fmi di un fondo di stabilità fiscale centrale è rivolta all'Eurozona. Un partita che l'Italia deve giocare.

Associazione "Basta Vittime Sulla Strada Statale 106" elenca due miliardi di euro di interventi : L'Associazione 'Basta Vittime Sulla Strada Statale 106' comunica di aver ricevuto, nella giornata di venerdì 23 marzo, una importante comunicazione via posta certificata dall'Arch. Maria Lucia Conti, ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - la mannaia dell'Unione europea : 'Manovrina aggiuntiva da 3 - 5 miliardi' : Una bomba da 3 miliardi e mezzo sotto la possibile poltrona da premier di Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Entrambi i leader di Lega e M5s aspirano ad arrivare a Palazzo Chigi e non è detto che non ci ...

Confcommercio : all'Italia i gap infrastrutturali costano 180 miliardi di euro : In dieci anni, tra il 2007 e il 2017, i consumi dei cittadini della Lombardia sono calati di 640 euro mentre quelli dei calabresi sono precipitati di 1620. E nei prossimi due anni, se i primi ne ...

Dazi - Trump li sospende per l'Europa e firma sanzioni contro la Cina per 60 miliardi : Donald Trump grazia per ora l'Europa ed altri Paesi alleati degli Usa sospendendo temporaneamente i Dazi sull'import di acciaio ed alluminio che avrebbero dovuto entrare in vigore domani. Ma...

Dazi - Trump firma sanzioni anti-Cina da 60 miliardi : risparmiata l'Europa - Pechino : 128 Usa prodotti in mirino : Il presidente Usa, Donald Trump, ha firmato il Section 301 action: un memorandum che ha come obiettivo tariffe ed altre sanzioni per un valore annuo di 60 miliardi di dollari contro la Cina . Pechino ...

Trump - dazi alla Cina per 60 miliardi. Tratta con l'Europa : Il tycoon ha avviato la procedura per colpire le importazioni cinesi. Pechino: "Prenderemo le misure necessarie per difenderci". Ue: "Speriamo nell'esenzione"

Italia : Tesoro - martedì prossimo in asta Bot semestrali per 6 miliardi di euro : Nell'asta in calendario il prossimo 27 marzo, il Ministero dell'Economia collocherà Bot semestrali per 6 miliardi di euro. Il prossimo 29 marzo scadranno Bot di pari scadenza per un importo equivalente.

Niente dazi Usa sull’acciaio europeo. Trump ora sfida Pechino : ?in arrivo misure da almeno 50 miliardi : Oggi il presidente Usa firmerà un provvedimento che impone dazi sulle importazioni dalla Cina. Saranno colpite cento categorie commerciali, dalle calzature all’elettronica, e verranno imposte restrizioni agli investimenti cinesi negli Usa. L’annuncio alla vigilia dell’entrata in vigore dei dazi su acciaio e alluminio, dai quali la Ue per ora sarà esentata...

Bollette telefoniche - l'aumento delle tariffe costerebbe agli utenti 2 miliardi di euro : Quanto costerebbe agli utenti italiani l’aumento delle tariffe dell’8,6% deciso dalle compagnie telefoniche e sospeso ieri dall’Antitrust? Circa due miliardi di euro all'anno, secondo le stime...

Acqua in bottiglia : un business da 10 miliardi di euro in Italia : L’Acqua è una risorsa indispensabile per la sopravvivenza degli esseri umani, e in un mondo in cui gli sprechi sono all’ordine del giorno questa risorsa, nel nostro paese, è sempre più spesso utilizzata in maniera esagerata o sfruttata a vantaggio di pochi e a discapito di tanti altri. Oggi si celebra la Giornata mondiale dell’Acqua, ed è proprio in occasione di questa ricorrenza importante che Legambiente e Altreconomia hanno ...