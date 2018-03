68 persone sono morte per un incendio in Venezuela

Povertà - aiuti a 900mila persone : 7 su 10 sono al Sud : sono quasi 900mila le persone che nel primo trimestre del 2018 hanno beneficiato delle misure di contrasto alla povertà collegate al Sia (Sostegno inclusione attiva) e Rei (Reddito di...

Almeno 4 persone sono morte nell’esplosione di un’autobomba a Mogadiscio - in Somalia : Almeno 4 persone sono morte a Mogadiscio, la capitale della Somalia, nell’esplosione di un’autobomba vicino alla sede del Parlamento. Associated Press ha scritto che l’esplosione è avvenuta a circa 200 metri dal cancello principale del palazzo presidenziale. L’autobomba è esplosa The post Almeno 4 persone sono morte nell’esplosione di un’autobomba a Mogadiscio, in Somalia appeared first on Il Post.

Altre centinaia di persone sono state evacuate da Ghouta orientale - in Siria : Fra ieri pomeriggio e ieri sera centinaia di persone sono state evacuate da Ghouta orientale, in Siria, una delle ultime zone controllate dai ribelli al regime di Bashar al Assad. Reuters scrive che dieci pullman sono partiti ieri sera da The post Altre centinaia di persone sono state evacuate da Ghouta orientale, in Siria appeared first on Il Post.

Legge104 - cambia tutto : più persone possono usufruirne per lo stesso disabile Video : Un'ultima informativa ha chiarito alcuni aspetti della #legge 104 sia per chi ne usufruisce personalmente sia per chi chiede i permessi in qualita' di #caregiver, ovvero di assistente a persona disabile. Innanzitutto una recente sentenza ha concesso i 3 giorni di permesso mensile anche per chi svolge un lavoro a part time orizzontale. Ma ci sono altre novita' e precisazioni riguardanti la 104. Vediamo quali: Legge 104, può essere chiesta da più ...

Francia - ostaggi in un supermercato : «Il terrorista ha ucciso due persone». L'uomo barricato : «Sono dell'Isis» : Due persone sono state uccise in un assalto a un supermercato di Trebes, nella Francia occidentale. Nell'attacco sono stati anche presi una decina di ostaggi. Oltre alle due persone rimaste...

Alzheimer/ Le persone anziane che soffrono di sonnolenza diurna sono più a rischio : Alzheimer, le persone anziane che soffrono di sonnolenza diurna sono più a rischio. Una ricerca ha individuato una correlazione importante fra la nota malattia e la sonnolenza diurna(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 12:02:00 GMT)

Sei persone sono morte nell’esplosione di una fabbrica in Repubblica Ceca : Almeno sei persone sono morte a causa di un’esplosione avvenuta in un impianto chimico a nord di Praga, nella Repubblica Ceca. Secondo i media locali diverse altre persone sono state ferite, alcune in maniera grave. L’incidente è accaduto nell’impianto Unipetrol, The post Sei persone sono morte nell’esplosione di una fabbrica in Repubblica Ceca appeared first on Il Post.

C’è stata un’esplosione a Catania - probabilmente dovuta a una fuga di gas : sono morte almeno tre persone : C’è stata un’esplosione in una palazzina di Catania, in via Garibaldi. Repubblica ha scritto che l’esplosione è dovuta a una fuga di gas in un’officina che ripara biciclette. Nell’esplosione sarebbero stati coinvolti anche alcuni vigili del fuoco, arrivati sul posto per una The post C’è stata un’esplosione a Catania, probabilmente dovuta a una fuga di gas: sono morte almeno tre persone appeared first on ...

Giornata Mondiale dell'Acqua - la Fondazione Barilla : '4 persone su 10 sono in emergenza idrica' : 'L'agricoltura è il settore che richiede la maggiore quantità di acqua dolce al mondo. Richiesta destinata a crescere, visto che nel 2050 la popolazione arriverà a 9 miliardi di persone e che dovremo ...

Isola - dal “canna-gate” al “corna-gate” : bomba! La produzione ha deciso : durante la prossima puntata verranno mostrati dei fuori onda “bollenti” che rischiano di incastrare dei vip sposati. Chi sono le persone coinvolte? È previsto un putiferio : Che all’Isola dei famosi non si perda tempo è chiaro fin dall’inizio. Non solo gioco e strategie, insomma, ma anche tanti amori sbocciati, poi finiti, poi riprese e poi ancora… traditi. Già, dopo il canna-gate, è l’ora di quello che è stato ribattezzato il corna-gate. Le voci su una notte di passione tra Amaurys e Cecilia Capriotti si rincorrono da giorni. E ora, stando alle indiscrezioni, nella puntata di martedì ...

Un’auto ha investito un gruppo di persone vicino alla colonia israeliana di Mevo Dotan - ci sono due morti : Un’auto ha investito un gruppo di persone vicino alla colonia israeliana di Mevo Dotan, nei pressi della città palestinese di Jenin. Secondo i giornali israeliani ci sono due morti e altrettanti feriti. La dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita, né The post Un’auto ha investito un gruppo di persone vicino alla colonia israeliana di Mevo Dotan, ci sono due morti appeared first on Il Post.