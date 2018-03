wired

: 5 cartoni animati anni Ottanta di cui vorremmo un reboot #pcexpander #cybernews - pcexpander : 5 cartoni animati anni Ottanta di cui vorremmo un reboot #pcexpander #cybernews - MilanoCitExpo : 5 cartoni animati anni Ottanta di cui vorremmo un reboot #DipartimentoInnovazioneTecnologia - p_arm : Quali #cartonianimati degli anni Ottanta vorreste rivedere oggi in forma di reboot? -

(Di giovedì 29 marzo 2018) L’operazione nostalgia che sta caratterizzando il mondo dei film e delle serie tv per quanto riguarda il ritorno dei titoli divenuti di culto negliinteressa anche i. Daldi serie come Ducktales e Tartarughe Ninja, dalle versioni live-action di prodotti come Jem e le Hologram o di He-Man, sono moltissime le animazioni che tornano a ricordarci quando eravamo bambini. Ecco allora una selezione di titoli che sarebbero hanno segnato un’epoca e sarebbero perfetti per una riattualizzazione revival con il lancio di una nuova e inedita serie animata. 1. Ti voglio bene Denver Compie trent’nel 2018 la serie Ti voglio bene Denver, conosciuta in America come Denver, The Last Dinosaur. Il rettile preistorico (un coritosauro, per l’esattezza), paffuto, goloso e imbranato, era appunto l’ultimo esemplare ad essere sopravvissuto al ...