5 brand coreani da mettere nel guardaroba

gqitalia

: I brand coreani più cool finalmente da Sephora, tanti e tutti imperdibili: #Caolion, #Oozoo, #TooCoolForSchool,… - SephoraItalia : I brand coreani più cool finalmente da Sephora, tanti e tutti imperdibili: #Caolion, #Oozoo, #TooCoolForSchool,… -

(Di giovedì 29 marzo 2018) La Corea del Sud non fa solo notizia trainata dai capricci del suo vicino di casa Kim Jong-un, la Corea sta entrando a pieno titolo tra le nazioni fashion-friendly da tenere sott’occhio. L’anno scorso a giugno, Giorgio Armani ha invitato a sfilare nel suo Teatro di via Bergognone a Milano lo stilista coreano Munsoo Kwon. Pitti Uomo 93 di gennaio ha mandato in scena duegià affermati in patria: Bnuet(te) e Beyond Closet. Proprio quest’anno lo stilista coreano Huun Look Lee è diventato a pieno titolo il direttore creativo di Canali e non si contano gli articoli dedicati alla Seoul Fashion Week conclusasi lo scorso 24 marzo. E il fattore K (da Korea) inizia a farsi sentire anche nei retail più blasonati del nostro bel paese. Ecco allora i 5da conoscere assolutamente e da cui pescare per arricchire ilmaschile, selezionati su ...