29 marzo - ANGELO ROMA autore di I contraccolpi alla librereia Laterza di Bari

28 marzo - I CANTACUNTI in Le ultime parole di Cristo sulla Croce - dal Vangelo secondo Matteo - Brindisi : La produzione, che spazia dal teatro alla canzone d'autore, comprende spettacoli di grande potenza evocativa, come in 'Il Martirio di Otranto', 'Papa Galiazzu', 'La fantastica Storia', 'Rocco e lo ...

CELEBRITY MASTERCHEF ITALIA 2 - VIP / Diretta : Barbieri elogia Anna Tatangelo (22 marzo 2018) : CELEBRITY MASTERCHEF ITALIA 2 torna in onda oggi, giovedì 22 Marzo, in prima serata su Sky, con la seconda puntata: ospiti Iginio Massari e Cristina Bowerman.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 21:36:00 GMT)

Anna Tatangelo in Celebrity Masterchef 2 tra la prova Iginio Massari e l’esterna ad Amatrice : anticipazioni 22 marzo : Tutto è pronto per il ritorno di Anna Tatangelo in Celebrity Masterchef 2 per il secondo appuntamento in onda oggi, giovedì 22 marzo alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno HD, a partire dalle 21.10. I fan del programma sono ancora arrabbiati per l'esclusione dei primi vip e, soprattutto, di Barbara Alberti che con i suoi aneddoti e le sue parole aveva conquistato il pubblico, ma tutto lascia pensare che le prove di questa sera faranno presto ...

Anna Tatangelo in Celebrity Masterchef 2 : cast e anticipazioni prima puntata del 15 marzo : Messa da parte l'edizione flop della versione nip, oggi, 15 marzo, su Sky Uno l'appuntamento è con Anna Tatangelo in Celebrity Masterchef 2. La cantante è una delle concorrenti vip che parteciperanno a questa seconda edizione del cooking show dedicato alle stelle della musica, della tv e dello spettacolo. Proprio in questi giorni Anna Tatangelo ha lanciato il programma che la vede protagonista in una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair ...