11 segnali che il vostro partner si sta allontanando da voi

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : segnali interessanti - qualche amarezza e lacrime di gioia. Il Mondiale degli azzurri : Dopo il consueto galà di fine competizione, a partire dal tardo pomeriggio si spegneranno definitivamente i riflettori del Mediolanum Forum di Assago, questa settimana teatro dei Campionati del Mondo di Pattinaggio artistico. A distanza di otto anni dall’ultimo Mondiale disputato a Torino, il prestigioso impianto milanese si è dimostrato funzionale e competitivo, registrando ogni giorno quasi il tutto esaurito con spettatori provenienti da ...

16 segnali che siete dei gufi : Questa notte, alle 2.00 tornerà l’ora legale: lancette dell’orologio avanti di un’ora con la conseguente perdita di un’ora di sonno. A risentire maggiormente di questa situazione sono coloro per i quali dormire è un piacere innegabile. Andare a letto presto, per loro, non è contemplato: hanno il sonno ricco di sogni, vivono la notte e svegliersi, il giorno dopo, è sempre un trauma. Nel linguaggio scientifico questa ...

Milano-Sanremo 2018 : Matteo Trentin protagonista - segnali importanti in vista delle Classiche del Nord : La Milano-Sanremo 2018 è stata, è e sarà sempre quella di Vincenzo Nibali. Di un attacco che ha riportato all’Italia la Milano-Sanremo dopo 12 stagioni di astinenza. Eppure, i tifosi azzurri hanno potuto ammirare anche un ottimo Matteo Trentin, che pur senza toccare le vette del connazionale è riuscito ad evadere dal gruppo per provare a mettersi nelle migliori condizioni per vincere. In particolare, segnali incoraggianti in vista delle ...

10 segnali che la vostra relazione è al capolinea : Chi si è dovuto guadagnare l’amore in relazioni malsane o svantaggiate sa quanto è difficile poi guadagnarsi anche il rispetto per sé: ogni minima cosa che non va, è un attimo mettersi in discussione e giustificare un atteggiamento sbagliato da parte degli altri. È bello e giusto avere un cuore compassionevole, ma quando si tratta della cerchia ristretta, e in particolare del partner, non si dovrebbe mai essere dispiaciute per come si è e ...

'Questo governo non può fare scelte politiche sul Def - la risoluzione non è il posto giusto per lanciare segnali' : Il viceministro dell'Economia a Huffpost spiega perché l'esecutivo non può accogliere la risoluzione soft dei 5 Stelle

Enrico Morando : "Questo governo non può fare scelte politiche sul Def - la risoluzione non è il posto giusto per lanciare segnali" : Il segnale di fumo sul Def lanciato dai 5 Stelle non sarà raccolto dall'esecutivo. Non basta un contenuto estremamente distensivo (dall'impegno a non sforare il tetto del 3% alla riduzione del debito) per smuovere il governo, che si troverà nell'impossibilità di aprire a qualsiasi risoluzione in Parlamento. A spiegarlo, in un colloquio con Huffpost, è il viceministro dell'Economia in quota Pd, Enrico Morando: ...

4 segnali che (forse) vi faranno capire che avete bisogno di uno psicologo : A tutti può capitare di attraversare un periodo di stress, tristezza, dolore o conflitto interiore. E non sempre è ovviamente il caso di ricorrere alla consulenza di un esperto psicologo. Purtroppo, però, non è nemmeno semplice capire quando tali malesseri sono sostanzialmente fisiologici, e quando invece sono una determinante del fatto che sarebbe opportuno recarsi da un professionista. Uno dei motivi per cui molte persone non giungono a ...

C'è un Pd che aspetta segnali dal M5s : da Franceschini a Zingaretti - la difficile impresa di evitare un governo Di Maio-Salvini : C'è una parte del Pd che non vorrebbe morire sul fronte dell'opposizione. E che sta ad ascoltare gli sfoghi degli esponenti pentastellati, quando capita di incrociarli nei Palazzi della politica dove comunque, al di là delle dichiarazioni ufficiali, è tutto un fibrillare di capannelli, riflessioni, interrogativi. E speranze. Come quella che il candidato governatore del M5s in Lombardia, Dario Violi, avrebbe confessato ad un ...

Importanti segnali dalla fusione Wind e 3 Italia : tra copertura 4G e antenne uniche il 2 marzo : Da tempo non si registravano aggiornamenti sul processo di fusione Wind e 3 Italia nel nostro Paese. Dopo aver trattato aspetti più commerciali in questi mesi, legati ad esempio al ritorno alla fatturazione mensile (con adeguamento di alcune offerte per ciascun rinnovo), o all'antipatica questione dei servizi a pagamento attivati in modo desiderato, oggi 2 marzo è possibile tornare ad affrontare questioni riguardanti invece la copertura. Come ...

6 segnali che rivelano che è troppo presto per la convivenza : Questo post è stato pubblicato su HuffPostUsa ed è stato tradotto da Milena SanfilippoPer molte coppie, andare a vivere insieme sembra un passo scontato ed economicamente vantaggioso per la relazione: risparmierai sulle bollette, avrai qualcuno che ti aiuterà con lampadine e tubature e ti godrai la compagnia del tuo migliore amico tutte le sere.troppo spesso, però, le coppie si ritrovano a convivere quasi per caso. Le ...

Violenze ripetute/ I segnali della follia che nessuno ha voluto vedere : Già visto, già sentito, già letto: eccolo riapparire l'amore malato che si nutre di odio sconfinato e falcia vite innocenti. 'Angeli, anime mie', Martina e Alessia, sette e tredici anni, fulminate dal ...

segnali d'acquisto per Eastman Chemical : Chiusura del 20 febbraio Punta con decisione al rialzo la performance di Eastman Chemical , tra i titoli dell'indice S&P-500 , con una variazione percentuale dello 0,14%. Operatività odierna: Il ...

7 segnali che la vostra amica è come una sorella per voi : Esiste una famiglia di sangue. E una famiglia che ci si sceglie: gli amici. La vostra migliore amica questo è per voi: una sorella. Insieme sin da piccole, lei c’era quando piangevate per l’apparecchio ai denti, durante la prima cotta, dopo il primo bacio, dopo la prima delusione d’amore, dopo la prima volta, durante tutti i giri di shopping folle, alla nascita del primo figlio. Lei vi prendeva in giro, ma sapeva asciugare ...

segnali dal futuro - altro che Var : in progettazione l’arbitro robot ‘infallibile’! : Da tempo si parla di un mondo caratterizzato da robot destinati a sostituire gli umani in molte funzioni. In alcuni settori questa sceneggiatura è già realtà ma vi immaginate arbitri robot in una partita di calcio? Ebbene l’arbitro ‘infallibile’ sarebbe già in progettazione. Il futurologo inglese Ian Pearson sostiene che tra poco di 10 anni i vari Orsato, Rocchi, Tagliavento, Valeri, Doveri ecc. verranno sostituiti da ...