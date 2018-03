Zuckerberg pronto a testimoniare davanti al Congresso Udienza il 10 aprile

Facebook : Zuckerberg pronto a testimoniare al Congresso Usa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Scandalo Facebook - Zuckerberg si scusa : "Pronto a testimoniare davanti al Congresso" : Mark Zuckerberg ha chiesto "scusa". Per rompere il suo lungo silenzio, il fondatore di Facebook ha scelto la Cnn. E in un'intervista esclusiva all'emittente americana ha riconosciuto i suoi "...

Zuckerberg annuncia : Facebook è pronto a cambiare la 'bacheca' Video : Il mondo virtuale dei social network è sempre più pressante e, talvolta, invadente. Nessuno o quasi, al giorno d'oggi, può fare a meno di utilizzare #Facebook. E' lui il re dei social network, utilizzabile per i motivi più disparati: per lavoro, come semplice passatempo o per far conoscere il proprio pensiero in merito a qualche particolare argomento. Articoli, pubblicita', richieste di amicizia, gruppi, notifiche, messaggi, post e bacheche da ...