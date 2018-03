Zucchero derubato durante il Black Cat World Tour | arrestati i responsabili

optimaitalia

(Di mercoledì 28 marzo 2018)ilCatpuò finalmente mettere una parola fine alla brutta disavventura del furto subito nel 2016. In quell'occasione, l'artista e la sua band furono derubati anche di alcuni strumenti. Le forze dell'ordine hanno finalmente fermato idei fatti risalenti a novembre 2016.La refurtiva è stata recuperata, quindi data esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare che ha toccato le province di Monza e Brianza, Brescia, Pavia e Trapani. Le indagini svolte hanno permesso di ricostruire la dinamica dell'accaduto, appurando che i malfattori si erano spacciati per una referenziata ditta di trasporti, per poi impossessarsi del materiale del valore di circa 600000 euro. L'artista emiliano è quindi intervenuto in prima persona per ringraziare le forze dell'ordine con un Dio vi benedica, mettendo così la parola fine al brutto episodio ...