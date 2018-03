Zingaretti | venerdì riapre corso Amatrice

Terremoto Amatrice - Zingaretti : venerdì la riapertura di Corso Umberto I : “Dopo le elezioni si torna ad Amatrice, i lavori vanno avanti” e ”da venerdì, e questa è una notizia molto importante, abbiamo concordato con il sindaco Pirozzi la riapertura di Corso Umberto I al traffico privato. E’ in Corso l’installazione dell’illuminazione, quindi per Pasqua e Pasquetta tutti potranno tornare a percorre il Corso per raggiungere Amatrice“: queste le parole del presidente della ...