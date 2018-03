X-Men | Dark Phoenix | la Fox posticipa il film a febbraio 2019

Prime immagini Dark Souls Remastered PS4 - quali i miglioraMenti? : Sono state svelate le prima immagini di Dark Souls Remastered per PS4. I primi screenshot apparsi in rete non sono altro che scansioni della nota rivista giapponese Famitsu, ma fin da subito si nota un miglioramento rispetto all’originale. Lo scorso mese di gennaio è stata annunciata l’uscita di Dark Souls Remastered per Nintendo Switch, PC, PS4 e Xbox One. In realtà sembra che la versione per Nintendo Switch dovrebbe essere diversa da tutte ...

God of War come Dark Souls? Cosa ha detto il director sui combattiMenti : Con God of War in uscita tra un mese, l'hype sta sicuramente crescendo sempre di più per il ritorno di Kratos. Per aiutare ad aumentare questo hype, Sony e il suo studio di Santa Monica hanno recentemente pubblicato un brutale filmato di 15 minuti di gameplay per il gioco. Inoltre, addirittura il director di God of War ha anche paragonato il combattimento del gioco alla famosa serie di Dark ...

AppuntaMento alle 17 anche oggi con la nostra rubrica Praise the Shame : giochiamo insieme a Dark Souls 3 : anche oggi vi attendiamo al consueto Appuntamento domenicale con la nostra nuova rubrica denominata Praise the Shame dedicata a Dark Souls 3.A partire dalle 17:00 saremo in live per riscoprire assieme a voi il terzo capitolo della fortunata saga di Dark Souls, GDR d'azione che ha influenzato l'intero settore con il suo stile e peculiare gameplay.Per i più distratti ricordiamo inoltre che il primo capitolo della saga, tanto amato dai giocatori, ...

L’anno vissuto pericolosaMente dall’Italia : 11 milioni di nostri account in vendita sul dark web : Informazioni rubate a 289mila siti di aziende italiane e più della metà delle minacce non viene individuata dagli antivirus. Mentre i nostri 007 lanciano...

Ricerca della materia oscura : l’esperiMento DarkSide-50 conferma l’efficacia dell’argon : È stato compiuto un nuovo importante passo in avanti, scientifico e tecnologico, nella Ricerca della materia oscura. Anzi due. l’esperimento DarkSide-50, in attività ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso (LNGS) dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), presenta, infatti, due nuovi risultati sullo studio della materia oscura. I dati sono riportati il 21 febbraio durante la conferenza Dark Matter 2018 in corso negli Stati Uniti, ...

Egress : annunciato un nuovo battle royale con meccaniche di combattiMento in stile Dark Souls : Ciò che l'industria dei videogiochi ama più di ogni altra cosa è inseguire prodotti e tendenze di successo. Quindi non dovrebbe sorprendere che il successo di PlayerUnknown's battlegrounds abbia generato così tanti imitatori (Playerukn1wn: Friendly Fire). Come riporta Gamingbolt, probabilmente il più interessante tra questi "seguaci" potrebbe essere Egress, un nuovo gioco battle royale che è stato appena annunciato oggi.Ma cosa ha di particolare ...

Alle 17 saremo in diretta con Dark Souls III : appuntaMento con la rubrica Send Nudes : Tempo di un nuovo appuntamento con una diretta in compagni di Eurogamer.it e in particolare di una nuova rubrica denominata Send Nudes. In questa occasione ci occuperemo di un titolo che rappresenta il terzo capitolo di un franchise che ha deliziato una marea di giocatori e che ha dato vita a un intero genere: ci tufferemo insieme nell'universo di Dark Souls III. In attesa del ritorno del primo capitolo sotto forma di Dark Souls Remastered vale ...

Dragon's Dogma : Dark Arisen è in offerta su Steam a Meno di €10 : Dragon's Dogma: Dark Arisen, arrivato lo scorso anno anche su PlayStation 4 e Xbox One in occasione dei 5 anni dal lancio del gioco, torna oggi protagonista con un'interessante offerta per tutti i giocatori PC. Infatti, come segnala PCGamer, se ancora non vi siete avventurati nel mondo di Dragon's Dogma: Dark Arisen, sarete felici di sapere che il titolo di Capcom è ora disponibile su Steam con il 67% di sconto. Questo significa che potete fare ...

Dark Souls Remastered per Switch subirà qualche aggiustaMento grafico e il level design rimarrà immutato : Mentre i giocatori attendono di tornare nell'oscura terra di Lordran con Dark Souls Remastered, in arrivo su tutte le piattaforme current gen incluso Nintendo Switch, continuano a spuntare in rete piccoli dettagli riguardo quest'ultima versione del gioco menzionata.Sappiamo che le versioni Xbox One e PS4 gireranno a 1080p e 60fps bloccati, e le loro controparti Xbox One X e PlayStation 4 Pro godranno della risoluzione 4K (anche se ...