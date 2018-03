WWE Smackdown 27-3-18 Risultati e Report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWE Smackdown Live! Oggi ci troviamo a Pittsburgh, nella Ppg Paints Arena, e mancano 13 giorni all’evento più importante dell’anno: WrestleMania 34. Stasera scopriremo le condizioni del GM Daniel Bryan dopo l’attacco subito da Kevin Owens e Sami Zayn di settimana scorsa; in più, avremo il Tag Team Match tra Bobby Roode e il campione US Randy Orton contro Jinder Mahal e Sunil ...

WWE Smackdown 20-3-18 Risultati e Report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWE Smackdown Live! Anche quest’oggi, come nel Raw di ieri sera, ci troviamo nell’American Airlines Center in Dallas, Texas. Stasera tornerà il GM Daniel Bryan e vedremo se prenderà decisioni pesanti dopo l’attacco attuato da Kevin Owens e Sami Zayn ai danni di Shane Mcmahon dell’ultima settimana. In più: cosa faranno i Bludgeon Brothers? che ruolo avrà Jinder Mahal ...

WWE Smackdown 13-3-18 Risultati e Report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWE Smackdown Live, che segue di 48 ore la disputa di Fastlane 2018! Oggi ci troviamo nel Bakers Life Fieldhouse di Indianapolis, in Indiana, e questa sera avremo un annuncio importante che farà Shane Mcmahon riguardo a WrestleMania 34. In più, assisteremo ufficialmente all’inizio del feud tra Shinsuke Nakamura e il campione WWE AJ Styles, al debutto di Asuka nello show blu e al primo giorno ...

WWE Smackdown 6-3-18 Risultati e Report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWE Smackdown Live! Quest’oggi ci troviamo nel Resch Center di Green Bay, Wisconsin, e mancano solo 4 giorni all’appuntamento con WWE Fastlane 2018! Stasera avremo le ultime rese dei conti tra i vari feud, ovvero quello tra la campionessa femminile Charlotte Flair e Ruby Riott e i partecipanti del 6-Pack-Challenge Match per il WWE Championship. La serata parte con Dasha Fuentes che ...

WWE Smackdown 27-2-18 Risultati e Report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWE Smackdown Live! Quest’oggi ci troviamo nello Staples Center di Los Angeles, California e mancano meno di 2 settimane all’appuntamento con Fastlane 2018. Stasera avremo lo scontro tra Sami Zayn e Baron Corbin, protagonisti del match a 5 in PPV, e in più assisteremo al ritorno nello show blu di John Cena, che cercherà di trovare un modo per andare a WrestleMania 34. La serata parte ...

WWE Smackdown 20-2-18 Risultati e Report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWE Smackdown Live! Ci troviamo sempre nella Talking Stick Resort Arena di Phoenix e mancano meno di 2 settimane all’appuntamento con WWE Fastlane 2018. Questa sera avremo il 3 Vs 3 femminile tra il team composto dalla campionessa femminile Charlotte Flair, Becky Linch e Naomi contro la Riott Squad; inoltre scopriremo la situazione del titolo US di Bobby Roode e se ci saranno sviluppi nella ...

WWE Smackdown 13-2-18 Risultati e Report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWE Smackdown Live! Quest’oggi ci troviamo nella Rabobank Arena di Bakersfield, California, e stasera assisteremo al ritorno di Dolph Ziggler, che sfiderà Baron Corbin e il vincitore andrà nel match valevole per il WWE Championship di Fastlane, insieme al campione AJ Styles, Sami Zayn e Kevin Owens. Inoltre, continua la vendetta della campionessa femminile Charlotte Flair contro la Riott ...

WWE Smackdown 6-2-18 Risultati e Report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWE Smackdown Live! Quest’oggi ci troviamo nello Sprint Center in Kansas City, Missouri, e questa sera avremo 2 match da seguire con attenzione: Bobby Roode difenderà la cintura degli Stati Uniti dall’assalto di Rusev, mentre Sami Zayn e Kevin Owens si sfideranno per ottenere una chance titolata contro AJ Styles a Fastlane. Dopo che la grafica ci ricorda della sfida tra Zayn e Owens ...

WWE Smackdown 30-1-18 Risultati e Report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWE Smackdown Live, che segue di 48 ore la disputa della Royal Rumble 2018! Per la terza sera di fila ci troviamo nella Wells Fargo Arena di Philadelphia e oggi scopriremo se ci saranno ripercussioni dopo l’errore arbitrale durante l’Handicap Match valevole per il WWE Championship; a proposito di titolo WWE: cosa accadrà tra il campione AJ Styles e il vincitore del Royal Rumble Match ...

WWE Smackdown 23-1-18 Risultati e Report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWE Smackdown Live! Quest’oggi ci troviamo nella Capital One Arena di Washington D.C. e mancano solo 5 giorni all’appuntamento con la Royal Rumble 2018. In questa serata vedremo un confronto tra i fautori dello Yep Movement, Kevin Owens e Sami Zayn, con il WWE Champion AJ Styles, in vista del loro Handicap Match in PPV (da monitorare sempre la situazione Shane Mcmahon e Daniel Bryan). ...

WWE Smackdown 16-1-18 Risultati e Report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWE Smackdown Live! Ci ritroviamo sempre in Texas, questa volta però nel Laredo Energy Arena di Laredo. Stasera andranno in scena le 2 semifinale per l’US Championship, reso vacante da Dolph Ziggler, con le 2 semifinali: Woods vs Mahal e Roode Vs Rawley, coi finalisti che si affronteranno alla Royal Rumble in un match titolato. Inoltre avremo il 3 Vs 3 tra la Riott Squad e le 3 ragazze del roster, ...

WWE Smackdown 9-1-18 Risultati e Report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWE Smackdown Live! Oggi ci troviamo nella Legacy Arena di Birmingham, Alabama. Dopo i fatti di settimana scorsa, come si risolveranno le controversie legate ai titoli di coppia e al ruolo di Daniel Bryan? Inoltre, avremo la sfida tra Zack Ryder e Mojo Rawley valido per l’accesso alle semifinali dell’US Championship Tournament. Nella divisione femminile, da registrare lo scontro tra ...