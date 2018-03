Trump starebbe facendo pressione sul Pentagono e sulle forze armate Usa perché scendano in campo a finanziare il progetto del muro col Messico. Lo riporta il Washington Post. Trump sarebbe furioso con il Congresso che nella legge di bilancio approvata la scorsa settimana ha stanziato per l' opera solo 1,6 mld di dollari e in privato avrebbe avanzato al segretario alla Difesa James Mattis la proposta di finanziare il muro motivando la decisione con i rischi esistenti per la sicurezza nazionale.(Di mercoledì 28 marzo 2018)

