Wind e Sky a 34 | 90€ | 1000 Mbps | 100GB mobile e SIM dati

Wind e Sky a 34 - 90€ : 1000Mbps - 100GB mobile e SIM dati : Wind e Sky ancora insieme per proporre un pacchetto ultra completo, almeno per un anno, che include navigazione in Fibra ottica fino a 1000Mbps su linea fissa, 100GB mobile su SIM dati da poter condividere con gli altri membri della famiglia e il pacchetto Sky che comprende Sky TV, Sky Famiglia, Sky Box Sets e Sky Go Plus. Wind e Sky: dettagli sui costi effettivi Nessun costo di attivazione richiesto sull’offerta per il telefono fisso di ...

Skype : la versione Dekstop per Windows ritorna disponibile : Dal 19 febbraio Microsoft ha interrotto il rilascio della versione WIN32 di Skype per Windows a causa di una grave vulnerabilità pericolosa per la sicurezza degli utenti. Il Colosso di Bill Gates, in quella occasione, aveva invitato a scaricare la UWP di Windows 10 oppure l’app per Windows 8 nel frattempo che il team di developer potesse rilasciare una nuova versione completamente priva della vulnerabilità riscontrata. Ecco, questa nuove ...

Skype UWP : introdotta la compatibilità con Mixed Reality e Windows App Preview : Da poche ore risulta disponibile al download un nuovo aggiornamento per la UWP di Skype rilasciato su Windows 10 e Windows 10 Mobile per gli utenti Insder iscritti nel canale fast con l’opzione Skip Ahead attiva. Mentre su mobile troviamo soltanto alcune correzioni di bug, sulla versione per PC e tablet Windows 10 sono state apportare due novità piuttosto importanti. La prima riguarda Mixed Reality con la possibilità di effettuare ...

Skype UWP : nuovo aggiornamento per Windows 10 : [aggiornamento1 16/03/2018] L’update è disponibile ora anche per gli utenti no Insider. Articolo originale, Un nuovo aggiornamento per la UWP ufficiale di Skype risulta disponibile sul Microsoft Store. La nuova versione, numerata 12.1809.199.0, è scaricabile da tutti gli utenti Insider iscritti al ramo fast. Changelog Chiamate migliorate: Rispondi alle chiamate in arrivo direttamente in Skype, anche quando l’impostazione Non ...

Ritorno alla fatturazione mensili : diffide Agcom a Tim - Wind Tre - Vodafone - Fastweb e Sky : Il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, presieduto da Angelo Marcello Cardani, ha verificato la persistenza sul mercato di offerte di servizi di telefonia fissa o convergenti con cadenza di fatturazione 28 giorni, ed ha conseguentemente deciso di avviare nuovi procedimenti sanzionatori nei confronti degli operatori responsabili della reiterata violazione della delibera n. 121/17/CONS. Su proposta del ...

App Sky Go Non Sarà Più Disponibile Per Windows : L’app Sky Go per Windows cesserà di funzionare dal 19 marzo. Sky Go: dal 19 marzo l’app per PC, tablet e smartphone Windows non Sarà più Disponibile Addio a Sky Go per Windows Arrivano altri segnali che testimoniano inequivocabilmente che il sistema operativo Windows è in totale declino. Ai tantissimi sviluppatori che hanno deciso di abbandonare questo […]

Sky Go : l’ennesima app che abbandona gli utenti Windows 10 e Windows 10 Mobile : Oh Microsoft Store, cosa ti sta succedendo? Ebbene si, oggi ci arriva la notizia dell’ennesima applicazione che non solo cessa il supporto a Windows 10 Mobile (il che è comprensibile dato il suo stato attuale) ma anche a Windows 10 desktop. Stiamo parlando di Sky Go, il servizio del noto provider satellitare che permette agli abbonati di poter guardare i film in streaming presenti sulla piattaforma. Dal prossimo 19 marzo, dunque, ...

Wind Home Family Edition : fino a 1 Gigabit a casa - abbonamento a Sky e 100 GB gratis su SIM mobile : Wind punta tutto sulla convergenza tra fisso e mobile e lancia la nuova offerta "Wind Home Family Edition": al costo di 24,90 euro al mese è possibile avere la Fibra fino a 1 Gigabit e - per i clienti ricaricabili Wind - una SIM dati da 100 GB condivisibili. E c'è anche la possibilità di aggiungere un pacchetto Sky L'articolo Wind Home Family Edition: fino a 1 Gigabit a casa, abbonamento a Sky e 100 GB gratis su SIM mobile è stato pubblicato ...

Skype si aggiorna per Windows 10 e Windows 10 Mobile con alcune novità [Insider] : La UWP ufficiale di Skype per Windows 10 e Windows 10 Mobile si è aggiornata ieri per gli Insider nel canale Fast Ring introducendo alcune novità. Changelog: Visualizzazione raccolta della conversazione ? fare clic su “Raccolta” in una chat per recuperare velocemente i contenuti condivisi, inclusi file, collegamenti e media; Chat immediata ? non è più necessario aggiungere gli amici come contatti. Basta cercarli e avviare la ...