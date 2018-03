Wikileaks | Ecuador taglia le comunicazioni ad Assange

Wikileaks - Ecuador toglie internet ad Assange in ambasciata a Londra : Connessione internet tagliata e niente visite per Julian Assange, il fondatore di WikiLeaks rifugiato nell'ambasciata dell'Ecuador a Londra dal 2012, a causa di alcune sue prese di posizione che preoccupano il governo di Quito. L'Ecuador ha avvertito che potrebbe adottare "altre misure" se Assange dovesse di nuovo ignorare "l'impegno a non interferire nelle relazioni con altri Paesi", tra i quali gli Stati Uniti.