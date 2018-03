WhatsApp | come inviare messaggi anonimi

WhatsApp torna a pagamento? Ecco la verità | Come creare catalogo GIF : WhatsApp torna a pagamento? Ecco la verità - Come creare il vostro catalogo GIF WhatsApp a pagamento al costo di circa 1 euro l'anno . Questa l'ultima news che riguarda il social più utilizzato in ...

WhatsApp - ecco come giocare in chat e divertirsi con gli amici : Un elenco di giochi da fare su WhatsApp WhatsApp, ecco come giocare in chat e divertirsi con gli amici WhatsApp non è solo un app di messaggistica utile per rimanere in contatto facilmente con amici e ...

WhatsApp - ecco come inviare foto in alta risoluzione : alta definizione qui, alta definizione lì. Oggi anche il filo d’erba da dettaglio è diventato protagonista sui nostri schermi, grandi e piccoli che siano. Per televisori, programmi tv e smartphone l’immagine in 4k ultra hd ormai è scontata. Tanto più per i social network. Ma se con Instagram, che l’high definition ce l’ha nel DNA, il filo d’erba non crea miopie, con Whatsapp qualche difficoltà in più c’è sempre stata. La piattaforma di ...

Come recuperare chat WhatsApp iPhone : Siete affezionati a delle chat o a delle foto di WhatsApp, ma dovete dire addio al vostro iPhone per passare al nuovo? Oppure un problema improvviso vi costringe a dover ripristinare il dispositivo e volete tenere al sicuro messaggi e foto? Qualunque sia la motivazione, è possibile mantenere al sicuro e recuperare le chat di WhatsApp su iPhone in maniera facile e veloce. Grazie a dei backup preventivi, potrete tenere le chat al sicuro, con ...

Come visualizzare lo stato WhatsApp altrui senza essere scoperti : Esattamente un anno fa vi parlammo di Come scoprire chi visualizza il vostro stato WhatsApp, e di tutte le relative precauzioni da prendere per evitare che qualcuno dei vostri contatti possa tornare a farlo in futuro. Oggi, al contrario, vogliamo suggerirvi Come visualizzare lo stato WhatsApp dei vostri contatti senza essere scoperti, e quindi dandovi la possibilità di farlo tutte le volte che desiderate, e contemporaneamente non passare per ...

WhatsApp/ App più usata in Italia : a breve il sorpasso su Facebook come utenti attivi : WHATSAPP è l'app più usata in Italia. In arrivo nei prossimi giorni un aggiornamento con due nuove funzioni relative alle note vocali e all'invio di video-messaggi.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 11:00:00 GMT)

“Non più come state facendo”. Messaggi vocali WhatsApp - si cambia. Il nuovo aggiornamento modifica una delle funzioni più usate. E ne arriva una nuova - di quelle “wow!” - da usare ogni minuto : WhatsApp non si ferma mai. L’applicazione di Messaggistica istantanea più diffusa del pianeta segna un nuovo passo in avanti e presenta alcuni aggiornamenti. Novità già disponibili e che stanno incontrando il favore degli internauti e di tutti gli appassionati di tecnologia. Più rapido, veloce e decisamente più funzionale. Due, nel dettaglio sono le novità, la prima riguarda i Messaggi vocali per la piattaforma Android. Fino ad oggi per ...

WhatsApp - come scoprire se qualcuno ha bloccato il profilo vostro : WhatsApp, come scoprire se qualcuno ha bloccato il vostro profilo, foto: AndroidWorld WhatsApp, come scoprire se qualcuno ha bloccato il vostro profilo Siete curiosi di scoprire se vi hanno bloccato ...

Come usare WhatsApp in segreto con un "profilo invisibile" : Per coloro che hanno un cellulare con sistema operativo Android c'è un'opzione poco nota, ma di cui sia sta parlando molto in queste ore. usare WhatsApp in segreto In pratica è possibile...

WhatsApp - ecco come rendere più sicure conversazioni e scambio di documenti : Nell’ottica di una società sempre più digitale e social e in un mondo umano e lavorativo immerso in una continua sfida a chi corre più veloce, Whatsapp ormai ha il dominio assoluto. Ha surclassato le mail, ha rottamato le telefonate e si è autoproclamato governatore delle comunicazioni per velocità, facilità d’utilizzo e fama. Basti pensare al numero di utenti mensili, pari ad oltre un miliardo e mezzo… Ma Whatsapp non è solo il piccione ...

“L’ultimo messaggio WhatsApp prima di morire”. Le parole di Davide Astori. Ecco come sono trascorse le decisive ore del capitano della Fiorentina : Una morte improvvisa arrivata a soli 31 anni. Il decesso di Davide Astori ha lasciato tutti senza parole. Non riescono a darsi pace la compagna Francesca fioretti e i familiari che in queste ore attendono i risultati dell’autopsia che finalmente svelerà la cause che hanno strappato alla vita il giovane sportivo. Le ultime ore del capitano della Fiorentina sono state quelle di un giovane uomo come tutti gli altri. Qualche partita ...

WhatsApp - nuova truffa della lotteria/ Non cliccate sul link : ecco come riconoscerlo : WhatsApp, nuova truffa della lotteria: non cliccate sul link o il vostro smartphone sarà a rischio. In rete circola un messaggio truffa che punta a danneggiare il vostro dispositivo mobile(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 14:49:00 GMT)

Instagram come WhatsApp con chiamate e videochiamate in arrivo? Il punto : Presto saranno disponibili chiamate e videochiamate su Instagram? Il noto social di condivisione di immagini, potrebbe essere pronto ad una svolta epocale per fare concorrenza anche e soprattutto a WhatsApp e per rosicchiare utenza all'applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo? Le ultime indiscrezioni della rete sembrerebbero suggerire proprio questa svolta che potrebbe essere poi non così lontana. Non è la prima volta che si ...