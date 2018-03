Weekend di Pasqua | destinazione Firenze

Meteo Pasqua e Pasquetta 2018 : come sarà il tempo nel Weekend delle festività pasquali : Prima di arrivare ai due giorni festivi, lo Stivale sarà toccato da una nuova perturbazione che porterà maltempo soprattutto al Centro-Nord. Per Pasqua e Pasquetta, però, si prospetta un rapido miglioramento. Anche se durante il Lunedì dell'Angelo non mancheranno le piogge.Continua a leggere

Pasqua : itinerari Made in Italy per un long Weekend low cost : Le feste di Pasqua sono alle porte e GoEuro, la piattaforma di viaggi che permette di cercare e prenotare treni, autobus e voli in Europa, propone itinerari in Italia per un long weekend in partenza da Milano, Roma e Napoli, con mete facilmente raggiungibili in treno o autobus senza spendere una fortuna. Milano-Genova-Savona-Asti: 4 giorni, prezzo a partire da 43,45 euro, un itinerario che abbina la bellezza della costa, il fascino delle città e ...

Addio al freddo di Burian : Weekend di Pasqua all'insegna del caldo : Sarà una Pasqua "rovente". E' in arrivo una ondata di calore fuori stagione per tutte le regioni del Sud Italia. Secondo gli esperti del sito ilmeteo.it , scenari "stupefacenti ci attendono per il ...

Fai di primavera - footgolf e avvicinamento alla Pasqua : tutti gli eventi del Weekend savonese : Ad una settimana dalla Pasqua sarà un week end ricco di eventi su tutta la provincia di Savona: Alassio :Anche quest'anno si svolgerà l'evento "footgolf in Spiaggia"…La Befana....ma in ritardo, visto ...

La stazione orbitale cinese Tiangong-1 in caduta : potrebbe colpire l'Italia nel Weekend di Pasqua : La stazione spaziale cinese Tiangong-1, ormai totalmente fuori controllo, potrebbe precipitare sull'Italia. L'allarme, confermato dalle agenzie spaziali e già comunicato a tutte le sedi della ...