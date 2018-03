WARNER BROS annuncia LEGO Gli Incredibili

WARNER BROS annuncia il nuovo Pacchetto Livelli e Personaggi per LEGO Marvel Super Heroes 2 : Warner Bros annuncia l’uscita del Pacchetto Livelli e Personaggi Cloak e Dagger, il nuovo DLC per LEGO® Marvel Super Heroes 2. Il Pacchetto, disponibile a euro 2,99 aggiunge un livello e Personaggi tratti dai fumetti in occasione dell’imminente lancio della serie Marvel Television Marvel’s Cloak & Dagger, in arrivo su Freeform giovedì 7 giugno 2018. Nuovi Personaggi e Livelli per ...

WARNER BROS - l'entertainment e la cultura del digitale : Da sottolineare che con la visualizzazione in streaming il film non occupa spazio sull'hard disk , cosa probabilmente poco nota, , e che lo streaming è adattivo, quindi si adatta alla velocità della ...

WARNER Bros. Entertainment annuncia le pre-registrazioni per Westworld : Warner Bros. Interactive Entertainment ha annunciato le pre-registrazioni per Westworld, il nuovo gioco per dispositivi mobili basato sulla più seguita serie originale di HBO. Prodotto da WB Games San Francisco in collaborazione con Kilter Films, Westworld è stato sviluppato da Behavior Interactive e uscirà nel 2018 per dispositivi iOS e Android.I team di produzione e publishing di WB Games San Francisco stanno lavorando a stretto contatto con i ...

WARNER Bros. Digital Day : il cinema è sempre più digitale : Il Digitale offre oggi contenuti di assoluta qualità: HD, Full HD e 4K, con la possibilità di vedere un dilm in streaming , mentre lo si scarica, oppure a download avvenuto, senza nemmeno consumare i ...

EA : aggiunti i titoli WARNER Bros. al catalogo di Origin Access : Come segnalato da Polygon, Electronic Arts ha annunciato che da ora saranno aggiunti al catalogo di Origin Access i titoli di Warner Bros. Interactive Entertainment. Già da ora è possibile trovare sullo store i primi 3 episodi della serie Arkham di Batman, Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City, Batman: Arkham Origins e la trilogia di LEGO Batman.Inoltre, EA ha comunicato che in futuro saranno inclusi altri titoli, come The Witness, Out of ...

WARNER BROS annuncia Injustice 2 – Legendary Edition : Warner Bros e DC Entertainment annunciano ufficialmente Injustice 2 – Legendary Edition, disponibile a partire dal 27 marzo per PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One, Xbox One X e PC via Steam e Microsoft Store. Injustice 2 – Legendary Edition arriva a Marzo Questa speciale versione del celebre picchiaduro include: Tutti i personaggi giocabili scaricabili: Darkseid, Cappuccio Rosso, Starfire, ...

DC COMICS E WARNER BROS annunciano il DC SUPER HEROES DLC PACK : Psyonix, in collaborazione con DC COMICS e WARNER BROS annunciano l’arrivo del DC SUPER HEROES DLC PACK per Rocket League. Il pacchetto include due Battle-Car premium e una serie di oggetti cosmetici ispirati ai più grandi eroi dell’Universo DC. DC COMICS arriva in Rocket League Il DC SUPER HEROES DLC PACK contiene: 2 Battle-Car premium di Batman La Dark Knight Rises Tumbler dal film di WARNER BROS. ...