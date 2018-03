“Vomito e disgrazia” Isola dei famosi | il post choc dell’ex naufrago | mentre il reality

caffeinamagazine

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Puntata de L’deidifficile quella andata in onda all’indomani della morte di Fabrizio Frizzi. “Lasciatemi fare un grande saluto a una delle persone più gentili ed educate che io abbia mai conosciuto nella mia vita, Fabrizio Frizzi”, ha detto Alessia Marcuzzi aprendo decima diretta delshow di Canale 5. La conduttrice ha voluto ricordare il collega scomparso la notte tra il 25 e il 26 marzo a Roma, all’ospedale Sant’Andrea, a causa di un’emorragia celebrale. Gli ospiti e il pubblico del programma di Canale 5 si sono uniti in un lungo applauso, durante il quale non è mancata la commozione dei presenti e in particolare dell’opinionista Mara Venier, particolarmente legata a Fabrizio Frizzi. A stemperare gli animi ci ha pensato Raz Degan. Il vincitore della scorsa edizione dell’deiera in onda la ...