Volley | Superlega | Gara 1 semifinali | Modena sfiora il colpo all' Eurosole

Volley : Superlega - via alle semifinali con Civitanova e Modena : L'altro confronto andrà in scena giovedì tra Sir Safety Conad Perugia e Diatec Trentino in diretta su RAI Sport + HD. I due incroci sono i remake delle semifinali del torneo 2016/17, nonché di Del ...

Volley - play off Superlega : Trento-Perugia - sfida infinita tra tabù e rivincite : Trento è tornata a ruggire ed ha liquidato la pratica Verona in tre set nei play off di Superlega Volley. A differenza delle precedenti sfide con la Calzedonia (25-20, 25-22, 25-15) il sestetto di Lorenzetti ha controllato il match dal primo all’ultimo punto senza concedere nulla agli avversari. Kovacevic (diciotto punti) e Lanza (quindici punti) sono stati devastanti ed agli scaligeri non è bastato l’orogoglio di Maar per restare in scia degli ...

Superlega Volley : una Perugia cinica supera l'ostacolo Ravenna in gara 3 : Risultati, cronaca e tabellini di gara 2 dei quarti di finale Play Off Superlega volley, il programma dei quarti gara 2 e come seguirli in tv Playoff Superlega volley, Ravenna-Perugia: le probabili ...

Volley : Superlega - #Accendiamoilrispetto - continua il viaggio nelle scuole dei giocatori di Latina : ...stati scelti da Top Volley Latina e AbbVie per questa iniziativa e di questo siamo orgogliosi - ha spiegato Leotta - ci teniamo a ospitare esperti in materia ma anche gli sportivi perché lo sport può ...

Volley : Superlega - la Calzedonia vince al tie break e conquista Gara 3 : ... per la gioia dei 3800 dell'AGSM Forum che hanno sostenuto la squadra dall'inizio alla fine trascinandola prima alla rimonta e poi alla vittoria al tie break LA CRONACA DEL MATCH- Coach Grbic manda ...

Volley : Superlega - #Accendiamoilrispetto - i giocatori di Latina a Cisterna : Latina -Quarto appuntamento nelle scuole della provincia pontina per i giocatori della Taiwan Excellence Latina che hanno fatto visita al Campus dei Licei Ramadù di Cisterna di Latina nell'ambito ...

Volley : Superlega - Play Off Challenge : Latina spazza via Castellana Grotte : Latina- La Taiwan Excellence Latina s'impone in tre set sulla Bcc Castellana Grotte nella gara di andata degli ottavi del torneo per il quinto posto che mette in palio un posto in Europa. La gara di ...

Volley - SuperLega 2018 – Playoff Scudetto - quarti di finale. Nel weekend si gioca gara1 : programma - orari e tv delle partite (10-11 marzo) : Nel weekend del 10-11 marzo iniziano i quarti di finale dei Playoff Scudetto di Volley maschile. Il programma prevede la disputa delle gara1 del primo turno a eliminazione diretta: le otto squadre rimaste in corsa si sfideranno per continuare a sognare il tricolore. Si gioca in casa delle formazioni meglio piazzate al termine della regular season. Si incomincia sabato con Perugia che ospita Ravenna: Block Devils ampiamente favoriti al ...

Volley : Superlega - i Quarti dei Play Off si aprono con Perugia-Ravenna : Gli altri tre match chiudono il turno domenica 11 maggio alle 18.00: su RAI Sport + HD la sfida tra Diatec Trentino e Calzedonia Verona, e gli altri due match Cucine Lube Civitanova - Wixo LPR ...

Volley - SuperLega 2018 – Chi vincerà lo scudetto? Perugia favorita - Civitanova per il bis - Modena per l’impresa : Entriamo nel momento più caldo della stagione per il Volley maschile, nel weekend scattano i playoff scudetto e la corsa verso il tricolore diventa frenetica. Si incomincia con i quarti di finale che si giocheranno al meglio delle tre partite: andata, ritorno ed eventuale bella per decidere quali saranno le quattro formazioni che potranno proseguire la propria avventura e che lotteranno per il titolo. Quale squadra riuscirà a vincere lo scudetto ...

Volley - più spazio per i giovani in Italia? I nuovi campionati e gli obblighi per SuperLega : le big rilanceranno i vivai? : Ieri sono stati rivoluzionati radicalmente i campionati italiani di Volley maschile. La Consulta di Lega ha reintrodotto le retrocessioni in SuperLega e ha aperto alla creazione di due campionati di Serie A al di sotto della massima categoria. Uno stravolgimento che dovrebbe alzare il livello medio del torneo e che porta con sé anche un’altra grossa novità. Le squadre iscritte alla SuperLega saranno infatti obbligate a partecipare alla ...

Volley - SuperLega 2018 – Playoff Scudetto - la griglia di partenza. Le otto squadre ai raggi X : Perugia favorita - Civitanova e Modena ci provano : otto squadre si daranno battaglia nei Playoff Scudetto di Volley maschile. Le migliori formazioni della regular season di SuperLega si contenderanno il tricolore. Conosciamole meglio ai raggi X ricordando gli abbinamenti nei quarti di finale: Perugia-Ravenna, Trento-Verona, Civitanova-Piacenza, Modena-Milano. CLICCA QUI PER IL TABELLONE DEI Playoff Scudetto, CALENDARIO E PROGRAMMA Perugia: I Block Devils partono con tutti i favori ...