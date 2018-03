Volley - Playoff Scudetto : Civitanova-Modena - gara1 di semifinale. Data - programma - orario d’inizio e tv : come seguire la partita : Oggi mercoledì 28 marzo si giocherà Civitanova-Modena, gara1 delle semifinali dei Playoff Scudetto di Volley maschile. All’Eurosuole Forum andrà in scena un big match spettacolare che regalerà grandi emozioni: la prima partita è subito molto importante in una serie al meglio dei cinque incontri, i Campioni d’Italia se la dovranno vedere contro gli arrembanti Canarini in una sfida che si preannuncia molto equilibrata e avvincente. Ci ...

Volley femminile - Playoff Scudetto – Quarti di finale - gara2 : le migliori italiane. Egonu stratosferica - Folie granitica - Bosetti garanzia : Nel weekend si sono disputate le gara2 dei Quarti di finale dei Playoff Scudetto di Volley femminile. Di seguito le migliori italiane che si sono messe maggiormente in vista nel weekend. PAOLA Egonu. Semplicemente mostruosa. Si carica sulle spalle la sua Novara, la guida al successo sul campo di Firenze che vale la semifinale. L’opposto delle Campionesse d’Italia mette a segno 34 punti (49% in attacco, 2 aces): schiaccia come ...

Volley - Playoff Scudetto 2018 : le quattro semifinaliste ai raggi X. Perugia favorita - Civitanova-Modena da urlo : Perugia-Trento e Civitanova-Modena: sono queste le due semifinali dei Playoff Scudetto di Volley maschile. Tutto secondo pronostico: le prime quattro della regular season hanno superato il primo turno e ora si daranno battaglia per la conquista del tricolore. I Block Devils e i dolomitici sono stati costretti alla belga con Ravenna e Verona ma ne sono usciti dominando, i Campioni d’Italia e i Canarini hanno avuto delle difficoltà in un ...

Volley - Semifinali Playoff Scudetto 2018 : calendario - tabellone - programma - orari e tv. Perugia-Trento e Civitanova-Modena : Le partite saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport , una per turno, l'altra in diretta streaming su Lega Volley Channel, . tabellone Playoff Scudetto Semifinali: [1] Sir Safety Conad Perugia vs [...

Volley - Semifinali Playoff Scudetto 2018 : calendario - tabellone - programma orari e tv. Perugia-Trento e Civitanova-Modena : Perugia-Trento e Civitanova-Modena sono le Semifinali dei Playoff Scudetto di Volley maschile. Le prime quattro della regular season hanno passato il turno e ora si daranno battaglia nella corsa verso il tricolore. I Block Devils partiranno con i favori del pronostico contro i dolomitici nel remake della finale dello scorso anno, big match tra i Campioni d’Italia e i canarini. Si giocherà al meglio delle cinque partite. Di seguito il ...

Volley - Playoff Scudetto – Perugia surclassa Ravenna e vola in semifinale. Zaytsev e compagni sfidano Trento : Perugia si è qualificata alle semifinali dei Playoff Scudetto di Volley maschile. I vincitori della regular season hanno surclassato Ravenna per 3-0 (25-19; 25-18; 25-23) nella decisiva gara3 dei quarti e si sono così guadagnati la serie con Trento, remake della semifinale dello scorso anno che venne vinta dai dolomitici. L’altra semifinale, già decisa da una settimana, sarà invece quella tra Civitanova e Modena: mercoledì inizierà lo ...

Volley femminile - Playoff Scudetto – Novara e Conegliano volano in semifinale - show Paola Egonu. Busto-Monza alla bella : Oggi si sono disputate le gare2 dei quarti di finale dei Playoff Scudetto di Volley femminile. Conegliano si è guadagnata la semifinale contro Scandicci che ieri aveva eliminato Pesaro. Le Pantere, reduci dall’impresa in Champions League contro la Dinamo Kazan, sono riuscite a espugnare il PalaPanini di Modena con una prestazione di grande sostanza (3-1). Le ragazze di coach Santarelli sono state più ciniche nel finale di secondo set e, ...

Volley - Playoff Scudetto – Perugia e Ravenna si sfidano : chi sarà l’ultima semifinalista? Zaytsev e compagni favoriti : Oggi conosceremo l’ultima semifinalista dei Playoff Scudetto di Volley maschile. Perugia e Ravenna si sfideranno nella decisiva gara3, in palio la serie contro Trento. Al PalaEvangelisti sarà uno scontro totale: la corazzata umbra contro i romagnoli che a sorpresa si sono imposti in gara2 e vanno a caccia di un clamoroso colpaccio. Da una parte la vincitrice della regular season e grande favorita per il tricolore, dall’altra ...

Volley - Playoff Scudetto – Trento vola in semifinale - travolta Verona! Decidono Lanza e Kovacevic : Trento strapazza Verona con un roboante 3-0 (25-20; 25-22; 25-15) nella bella dei quarti di finale e vola in semifinale dei Playoff Scudetto di Volley maschile. Di fronte al proprio pubblico, ancora polemico con Lega e Rai per questa insolita collocazione in calendario, i dolomitici hanno dominato l’incontro in appena 81 minuti e continuano così il loro sogno tricolore. I ragazzi di coach Lorenzetti ora se la dovranno vedere con la ...

Volley femminile - Playoff Scudetto – Quarti di finale : Scandicci a Pesaro per volare in semifinale : Questa sera (ore 20.30) Pesaro e Scandicci si sfideranno nella gara2 dei Quarti di finale dei Playoff Scudetto di Volley femminile. Le toscane, dopo la netta vittoria dell’andata, hanno la ghiotta occasione per chiudere i conti e volare in semifinale. Le ragazze di coach Carlo Parisi, seconde in regular season, sono le grandi favorite della vigilia e puntano a entrare tra le magnifiche quattro per la prima volta noella loro storia ma non ...

Volley - Playoff Scudetto : Trento-Verona vale la semifinale - oggi la decisiva gara3. Dolomitici favoriti ma la Calzedonia… : oggi conosceremo quale sarà la terza squadra che lotterà nelle semifinali dei Playoff Scudetto di Volley maschile. Alle 18.00 si giocherà infatti la gara3 dei quarti di finale tra Trento e Verona: le due formazioni si contendono il pass per il turno successivo in una bella molto accesa e che vale davvero una stagione. In palio la serie contro la vincente di Perugia-Ravenna (domani l’altra gara3) e la possibilità di continuare a sognare il ...

Volley / Lotta per un posto nei playoff la Conad Ravenna nella trasferta a Trento : LIVE MATCH E DIRETTA STREAMING L'incontro sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Trentino Rosa. Per seguire il match in diretta è inoltre possibile consultare il sito della Lega ...

Volley femminile - Playoff Scudetto – Quarti di finale - gara1 : le migliori italiane. Egonu e Ortolani dinamitarde - De Gennaro perfetta : Nel weekend si sono disputate le gara1 dei Quarti di finale dei Playoff Scudetto di Volley femminile. Di seguito le migliori italiane che si sono messe maggiormente in vista nel weekend. PAOLA Egonu. Continua a comportarsi da vero fenomeno ed è la protagonista assoluta della vittoria di Novara contro Firenze. Le Campionesse d’Italia si fanno prendere per mano dal proprio opposto che si scatena mettendo a segno 27 punti (50% in ...

Volley - Playoff Scudetto – Quarti di finale - gara2 : i migliori italiani. Raffaelli novità - Sabbi torna - zampata Juantorena : Nel weekend si è disputata la gara2 dei Quarti di finale dei Playoff Scudetto di Volley maschile. Di seguito i migliori italiani che si sono messi in luce nel fine settimana. GIACOMO Raffaelli. Gioca al posto dell’acciaccato Marechal ed è la spalla perfetta di Buchegger, l’uomo in più che contribuisce all’impresa di Ravenna: memorabile vittoria contro la corazzata Perugia che vale la bella. Il giovane martello si mette ...