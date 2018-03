Volley femminile | Playoff Scudetto 2018 | Busto Arsizio-Monza | la bella decisiva Chi

Volley : A1 Femminile - Quarti Play Off - Busto-Monza alla resa dei conti : Il terzo capitolo del duello - in diretta alle 20.30 su Rai Sport + HD , canale 58 del digitale terrestre, - si disputerà al PalaYamamay, in casa delle farfalle di Marco Mencarelli. Non che il ...

Volley femminile - Serie A1 2019 : chi giocherà? Modena si ritira - crisi Pesaro - Bergamo salva. Torna il Club Italia? : Chi giocherà nella prossima Serie A1 di Volley femminile? Modena ha annunciato che non si iscriverà, Pesaro ha dato un grido di allarme e rischia di rimanere fuori se non avrà il budget. Fortunatamente Bergamo è stata salvata dopo l’addio della Foppapedretti e prosegue la propria storia gloriosa fatta di grandi successi in 25 anni. Al momento dunque soltanto 11 squadre sono certe di partecipare alla Serie A1 2018-2019: Novara, Scandicci, ...

Volley femminile - Bergamo è salva! La Zanetti Formaggi subentra a Foppapedretti - si giocherà in Serie A1 : Bergamo Volley è salva! Lo storico club orobico, che ha segnato la storia della pallavolo italiana negli ultimi 25 anni, si iscriverà alla prossima Serie A1 con Zanetti Formaggi nelle vesti di sponsor. La Foppapedretti aveva infatti mollato e si temeva che nessuno riuscisse a subentrare, ma la lieta notizia di oggi ha sciolto tutti i dubbi. La vecchia proprietà e i nuovi investitori si sono incontrati e hanno siglato l’accordo. La nota ...

Volley femminile - Pesaro a rischio : “Senza budget non ci iscriviamo alla prossima Serie A1” : La Mycicero Pesaro rischia di non iscriversi alla prossima Serie A1 di Volley femminile. La società, tornata nel massimo campionato italiano e capace di disputare i quarti di finale dei playoff scudetto, ha annunciato che la situazione economica non è delle migliori e che se non ci dovessero essere le coperture del budget si deciderà di rimanere fuori dal grande giro. Questo il comunicato stampa: La società Volley Pesaro vuole ringraziare ...

Volley femminile - Modena non si iscrive alla prossima Serie A1 : “La nostra avventura si conclude qui”. Ultimo decennio di trionfi : La Liu Jo Nordmeccanica Modena non si iscriverà alla prossima Serie A1 di Volley femminile. L’avventura del club emiliano nella grande pallavolo italiana si conclude dopo un decennio di grandi risultati: il doppio scudetto nel 2013-2014 (quando si giocava con il nome di Piacenza) e la Supercoppa Italiana 2015 sono i maggiori traguardi, per due volte è arrivata anche la storica qualificazione ai quarti di finale della Champions League. ...

Volley femminile - Playoff Scudetto – Quarti di finale - gara2 : le migliori italiane. Egonu stratosferica - Folie granitica - Bosetti garanzia : Nel weekend si sono disputate le gara2 dei Quarti di finale dei Playoff Scudetto di Volley femminile. Di seguito le migliori italiane che si sono messe maggiormente in vista nel weekend. PAOLA Egonu. Semplicemente mostruosa. Si carica sulle spalle la sua Novara, la guida al successo sul campo di Firenze che vale la semifinale. L’opposto delle Campionesse d’Italia mette a segno 34 punti (49% in attacco, 2 aces): schiaccia come ...

Volley : A1 Femminile - Novara e Conegliano in semifinale : ROMA- Gara 2 dei Quarti Play Off , dopo la Savino Del Bene Scandicci , ha portato, secondo pronostico, anche l'Igor Gorgonzola Novara e l' Imoco Conegliano in semifinale. Le Campionesse d'Italia hanno ...

Volley : A2 Femminile - Cuneo e Brescia fanno il vuoto : I TABELLINI- ZAMBELLI ORVIETO - CLUB ITALIA CRAI 3-1 , 23-25 25-10 26-24 25-23, ZAMBELLI ORVIETO: Ginanneschi 18, Mio Bertolo 7, Santini 8, Grigolo 21, Montani 15, Valpiani 3, Rocchi , L, , Ciarrocchi ...

Volley femminile - Playoff Scudetto – Novara e Conegliano volano in semifinale - show Paola Egonu. Busto-Monza alla bella : Oggi si sono disputate le gare2 dei quarti di finale dei Playoff Scudetto di Volley femminile. Conegliano si è guadagnata la semifinale contro Scandicci che ieri aveva eliminato Pesaro. Le Pantere, reduci dall’impresa in Champions League contro la Dinamo Kazan, sono riuscite a espugnare il PalaPanini di Modena con una prestazione di grande sostanza (3-1). Le ragazze di coach Santarelli sono state più ciniche nel finale di secondo set e, ...

Volley : A1 Femminile - Scandicci vince a Pesaro ed è per la prima volta in semifinale : I PROTAGONISTI- Rossella Olivotto , myCicero Pesaro, - ' Siamo molto soddisfatte della stagione che abbiamo concluso. Da squadra neo-promossa, l'obiettivo che ci eravamo prefisse era la salvezza e ...

Volley : A2 Femminile - per Perugia tre punti d'oro in chiave salvezza : IL TABELLINO- BARTOCCINI GIOIELLERIE Perugia - GOLDEN TULIP VOLALTO CASERTA 3-0 , 25-19 25-19 25-23, BARTOCCINI GIOIELLERIE Perugia: Repice 13, Mazzini 1, Pascucci 7, Garcia Zuleta 5, Tomic 11, Lotti ...

Volley femminile - Playoff Scudetto – Quarti di finale : Scandicci a Pesaro per volare in semifinale : Questa sera (ore 20.30) Pesaro e Scandicci si sfideranno nella gara2 dei Quarti di finale dei Playoff Scudetto di Volley femminile. Le toscane, dopo la netta vittoria dell’andata, hanno la ghiotta occasione per chiudere i conti e volare in semifinale. Le ragazze di coach Carlo Parisi, seconde in regular season, sono le grandi favorite della vigilia e puntano a entrare tra le magnifiche quattro per la prima volta noella loro storia ma non ...

