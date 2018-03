Volkswagen Atlas Tanoak - Prove generali per il futuro pick-up

Volkswagen Atlas - Negli Usa presentata la Cross Sport Concept : La Volkswagen presenta al Salone di New York la Atlas Cross Sport Concept . Si tratta di un prototipo che anticipa in maniera molto concreta il nuovo modello di serie cinque posti che affiancherà sul mercato americano nel 2019 la Atlas sette posti già disponibile. La Cross Sport sarà prodotta, come le altre varianti, nella fabbrica di Chattanooga insieme alla Passat. Non è solo una Atlas più corta. I designer ...

Volkswagen Atlas - A New York sarà svelata la versione a cinque posti : La Volkswagen presenterà al Salone di New York una concept della Atlas in versione cinque posti. La Suv, della quale è stato diffuso un bozzetto, deriva dal modello nato appositamente per il mercato americano e già in commercio, e si distingue per la presenza del solo divano posteriore e per il look più aggressivo. A cambiare sono paraurti, mascherina e gruppi ottici, riprendendo così il look dell'ammiraglia Arteon. La Casa non ha per il momento ...