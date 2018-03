“Volevo andare | ma…” Funerale di Fabrizio Frizzi | Barbara D’Urso non c’era Mancava solo

caffeinamagazine

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Ai funerali di, il conduttore gentile che si è spento nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 marzo all’ospedale Sant’Andrea di Roma a seguito di un’emorragia cerebrale, lei,D’Urso, era una dei grandi assenti. Impossibile nominare tutti i vip che alle 12 di mercoledì 28 marzo hanno raggiunto la chiesa degli Artisti, a Roma, per dare un ultimo saluto a. Tra gli altri, c’erano Carlo Conti, Flavio Insinna, Antonella Clerici, Milly Carlucci, il maestro Mazza, Giancarlo Magalli. Anche molti volti delle reti ‘rivali’, come Paolo Bonolis, tanto per fare un nome. Ma di Carmelita nemmeno l’ombra. Strano, avranno pensato i suoi fan. Proprio lei che il giorno della scomparsa di, lunedì 26 marzo ha dedicato la puntata di Pomeriggio Cinque al presentatore che per 40 anni è entrato in punta di piedi nelle ...