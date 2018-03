Video Germania Brasile 0-1 | highlights e gol della partita amichevole

Germania-Brasile 0-1 - nel segno di Gabriel Jesus e di... Trapp Video : #Germania e #brasile sono tornate a sfidarsi in amichevole [Video], poco meno di quattro anni dopo l'incredibile 7-1 con il quale i tedeschi umiliarono i verdeoro dinanzi al pubblico amico nella semifinale dei Mondiali 2014. La selecao ha ottenuto una platonica rivincita, battendo di misura gli uomini di Low grazie ad una rete del suo elemento di maggiore talento in assenza dell'infortunato Neymar. Una sfida poco spettacolare tra due annunciate ...

DIRETTA/ Germania-Brasile (risultato live 0-1) streaming Video e tv : Gabriel Jesus sblocca l'amichevole : DIRETTA Germania Brasile, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Amichevole di lusso all'Olympiastadion di Berlino tra le due squadre(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 21:31:00 GMT)

A The Voice Kids Germania un bambino canta L’Essenziale di Marco Mengoni : standing ovation dei coach e del pubblico (Video) : A The Voice Kids Germania, un bambino canta L'Essenziale di Marco Mengoni: tre poltrone girate per Samuele! Nella versione under di The Voice of Germany, si è presentato un bambino tedesco che ha cantato con una pronuncia italiana impeccabile il grande successo italiano di Marco Mengoni: Samuel ha presentato ai coach di The Voice Kids Germania L'Essenziale, brano che portò al successo il cantante nostrano nel 2013, nonché una delle più belle ...

Amichevoli : rimonta Colombia in Francia - Ronaldo batte Salah. Germania-Spagna pari - ok Inghilterra e Brasile - ko la Croazia Video : Si fermano i campionati, ma non si ferma il grande calcio. Questa sera, oltre ad Italia e Argentina, in campo tutte le migliori nazionali del mondo , pronte a testarsi in vista del prossimo Mondiale. Tantissime partite, alcune nobili, altre meno, ma tutte con diversi motivi d'interesse. L'antipasto è andato in scena alle 17 con il Brasile ...

Video/ Germania Spagna - 1-1 - : highlights e gol della partita - amichevole internazionale - : Video Germania Spagna , 1-1, : highlights e gol della partita, amichevole internazionale. Immagini salienti di questa sfida di lusso verso i Mondiali.

