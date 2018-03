Vicepresidenze in alto mare Il Pd ne vuole due ma M5s vuole fare il pieno

huffingtonpost

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Poco dopo mezzogiorno Danilo Toninelli diffonde una nota che sa di dichiarazione di guerra: "Noi abbiamo i numeri per votare due vicepresidenti, quattro segretari e un questore". Il capogruppo M5S al Senato nei fatti avverte che i grillini possono andare avanti da soli, nella composizione degli uffici di presidenza delle Camere, nonostante la promessa fatta nei giorni scorsi di rinunciare alla poltrona del vicepresidente della Camera avendo eletto Roberto Fico allo scranno più. Così come Forza Italia sta rinunciando a quella di Palazzo Madama avendo scelto Casellati come seconda carica dello Stato. Quindi due vicepresidenti (uno Camera e uno Senato) sarebbero dovuti andare al Pd, alla Lega e a Fratelli d'Italia, uno al Movimento 5 Stelle (Senato) e uno a Forza Italia (Camera). Questo era lo schema.Cosa è cambiato? Adesso i 5 Stelle si sono resi conto che, senza ...