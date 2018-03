Vicenza | raccolte 21 tonnellate alimenti per famiglie in difficoltà 2

Vicenza : raccolte 21 tonnellate alimenti per famiglie in difficoltà : Vicenza, 28 mar. (AdnKronos) – Si è conclusa con 21 tonnellate di generi alimentari raccolti per le famiglie in difficoltà ‘Riempimi di gioia”, l’iniziativa di solidarietà organizzata dall’assessorato alla comunità e alle famiglie del Comune di Vicenza con l’ausilio del Gruppo volontari della protezione civile del Comune e numerose realtà del volontariato.‘L’iniziativa ha cambiato stagione ‘ ...

