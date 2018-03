Vicenza In visita bimbi della scuola primaria Vaugelas di Annecy

Vicenza Venti senzatetto in visita da Van Gogh con la Caritas : ... teatro stabile d'innovazione che da vari anni ospita i venditori di Scarp in occasione degli spettacoli, offrendo anche ingressi gratuiti alla redazione vicentina. A questi si sono poi aggiunti il ...

Delegazione palestinese in visita a Vicenza : Una Delegazione palestinese è in visita a Vicenza fino al 25 gennaio, per la fase conclusiva del progetto di cooperazione internazionale supportato dal Pmsp (Palestinian Municipalities Support Programs) e promosso dal Comune di Vicenza e da Aim Ambiente. Con il progetto “Rehabilitation…Continua a leggere →