Vicenza celebra la giornata internazionale dell’Autismo

Foibe : a Vicenza al via le celebrazioni per il Giorno del Ricordo : Le celebrazioni per il Giorno del Ricordo, solennità civile nazionale istituita con la legge 30 marzo 2004 n. 92 e commemorata il 10 febbraio in memoria delle vittime delle Foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale, hanno preso il via ieri, sabato 3 febbraio, e si concluderanno sabato 10 febbraio. Ieri davanti all’ex Collegio Cordellina di contra’ Santa Maria Nova, vi è stata per la deposizione di una ...