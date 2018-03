Viareggio Cup | trionfo dell’Inter | niente da fare per la Fiorentina | delirio al fischio

Viareggio Cup all'Inter : Belkheir e Vergani ribaltano la Fiorentina : Un'Inter rimaneggiata per le numerose assenze per infortunio e per le convocazioni nelle nazionali giovanili rimonta la Fiorentina e porta a casa la Viareggio Cup numero otto. Belkheir a dieci minuti ...

GdS - Finale Viareggio Cup : Inter Fiorentina - un affare di famiglia : La Gazzetta dello Sport introduce la Finale Viareggio Cup tra Inter e Fiorentina , che si gioca oggi allo Stadio dei Pini alle ore 15. La rosea definisce la partita come un affare di famiglia , in quanto l'attaccante ...

Finale Viareggio Cup 2018 - dove vedere Inter-Fiorentina in Tv : Inter e Fiorentina si contendono il Torneo di Viareggio , una delle manifestazioni più importanti a livello giovanile L'articolo Finale Viareggio Cup 2018 , dove vedere Inter-Fiorentina in Tv è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Viareggio Cup - Fiorentina Inter streaming e diretta TV. Ecco dove vederla : Il match sarà inoltre visibile in streaming attraverso l'applicazione Rai Play o diretta mente dal sito ufficiale di Rai Sport: il tutto via smartphone, tablet e laptop.

Finale Viareggio Cup 2018 : dove vederla in diretta tv e a che ora Video : Il Torneo di Viareggio sta per giungere al termine. La settantesima edizione della Viareggio Cup [Video] vedra' disputarsi in data odierna, lunedì 26 marzo 2018, le semifinali. Successivamente, verra' giocata la Finale, che andra' a consacrare la squadra vincitrice della manifestazione calcistica. Un anno fa s’impose il Sassuolo, ma i neroverdi non potranno difendere il trofeo, vista l’eliminazione ai quarti di Finale contro la Fiorentina. I ...