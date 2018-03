Viaggi & Turismo | Rimske Terme | cultura e relax | la vacanza è servita

Viaggi & Turismo : Emirates celebra 10 anni di chiamate in volo : Emirates celebra 10 anni di chiamate a bordo dei propri aerei. Come leader globale di innovazioni in volo, nel marzo 2018 Emirates ha segnato la storia diventando la prima compagnia aerea al mondo a permettere ai passeggeri di fare e ricevere chiamate, oltre che mandare SMS dai propri telefoni cellulari. La chiamata inaugurale è stata fatta il 20 marzo 2008, sul volo Emirates EK751 da Dubai a Casablanca. Da quel momento, sono state fatte oltre ...

Viaggi & Turismo - Pasqua : paura terrorismo per un italiano su 4 : La paura del terrorismo internazionale condiziona la scelta delle destinazioni nelle festività di Pasqua di quasi un italiano su quattro (23%). È quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixe’ divulgata in occasione dell’innalzamento delle misure di sicurezza sugli obiettivi sensibili. Le festività – sottolinea la Coldiretti – sono un momento particolarmente delicato con milioni di italiani e turisti stranieri in Viaggio verso la Capitale e ...

Viaggi & Turismo - BiciViaggi FIAB 2018 : assaporare le bellezze del mondo pedalando - grazie all’approccio “slow” del cicloturismo : assaporare il paesaggio circostante che muta lentamente, immergersi nei suoni e nei profumi della natura, osservare da nuove angolazioni le città con i loro patrimoni artistici e architettonici, entrare in contatto diretto con le tradizioni locali: Viaggiare in bicicletta è tutto questo e molto altro. In famiglia, con gli amici, in coppia o da soli: il cicloTurismo offre la possibilità di sperimentare un nuovo tipo di vacanza entusiasmante e ...

Viaggi & Turismo - aeroporto di Catania : ecco tutte le novità della “Summer 2018” - 31 Paesi e 97 destinazioni : 31 Paesi stranieri collegati con Catania dall’ Europa, dall’Africa e dall’Asia, 97 voli diretti, 77 aeroporti internazionali, 8 hub intercontinentali e 7 nuovissime rotte come Dubai, Norimberga, Tolosa, Nantes, Nizza, Bordeaux e Londra Southend cui si aggiungono Marrakech e Siviglia in autunno; aumentano le frequenze su Francoforte, Malta, Parigi, Monaco e Dusseldorf; idem sulla Catania-Roma, la rotta più trafficata d’Italia, che in estate ...

Viaggi & Turismo - Eurowings alla conquista dei Caraibi : spiagge da sogno a partire da € 199 - 99 a tratta : Ne avete abbastanza di pioggia e neve? Eurowings ha una delle più ricche offerte di voli diretti a lungo raggio dalla Germania verso i Caraibi e offre 16 nuove destinazioni a partire da € 199,99 a tratta. La compagnia tedesca conta su una crescita consistente di passeggeri da entrambe le sue basi a lungo raggio e ha ampliato la propria offerta di conseguenza. Eurowings, sussidiaria di Lufthansa, prevede di trasportare entro l’inverno sui suoi ...

Viaggi & Turismo : tra gennaio e marzo 2018 vacanze sulla neve per 10 - 6 milioni di italiani : Secondo quanto rilevato da Federalberghi, sono 10,6 milioni gli italiani che hanno trascorso o trascorreranno una vacanza sulla neve tra gennaio e marzo 2018, determinando un incremento di circa l’11% rispetto al 2017 (9,5 milioni). Il giro di affari complessivo sarà pari a 7,3 miliardi, in crescita del 17,7% circa rispetto ai 6,2 miliardi del 2017. L'articolo Viaggi & Turismo: tra gennaio e marzo 2018 vacanze sulla neve per 10,6 ...

Viaggi & Turismo : Roma la 3ª destinazione più apprezzata al mondo - medaglia d’oro a Parigi : TripAdvisor®, il sito per la pianificazione e prenotazione dei Viaggi, ha annunciato oggi i vincitori dei Travelers’ Choice Destinations Awards 2018, che riconoscono i luoghi preferiti dai Viaggiatori in tutto il mondo. I vincitori dei premi sono stati determinati utilizzando un algoritmo basato sulla quantità e la qualità di recensioni e punteggi di hotel, attrazioni e ristoranti ottenuti dalle destinazioni di tutto il mondo negli ultimi 12 ...

Viaggi & Turismo : a Marzo un mese tutto da scoprire tra Sondrio e Valmalenco : Marzo, un mese tutto da scoprire tra Sondrio e Valmalenco. Non si è ancora conclusa la stagione della neve, presente come non mai sui monti valtellinesi, e iniziano anche le prime manifestazioni che richiamano la primavera e la voglia di stare in montagna e all’aria aperta. E come sempre c’è l’imbarazzo della scelta per partire e venire a trovarci. Inizia oggi a Castello Dell’Acqua, e prosegue fino a domenica, la Sagra ...

Viaggi & Turismo : Caraibi - quanto costa partire per una fuga dal freddo : Spiagge bianche, tramonti da cartolina, acque cristalline: i Caraibi sono questo e molto altro ancora! Lo scorso autunno ha purtroppo portato con sé degli uragani che hanno colpito questi paradisi terrestri ma le isole si stanno riprendendo e si preparano ad accogliere nuovamente i visitatori di tutto il mondo. TripAdvisor, il sito per la pianificazione e prenotazione di Viaggi, ha annunciato oggi i risultati del report “Caribbean travel ...

Viaggi & Turismo : nel 2036 oltre 8 - 7 miliardi di bagagli in volo con l’Intelligenza Artificiale : Nel 2036 voleranno oltre 8,7 miliardi di bagagli con l’Intelligenza Artificiale. A dirlo è SITA, specialista IT che trasforma il Viaggio aereo con la tecnologia, nel report Intelligent Tracking: A Baggage Management Revolution: se nel 2017 hanno volato 4 miliardi di passeggeri e 4,5 miliardi di bagagli, tali numeri sono destinati quasi a raddoppiare in meno di un ventennio. Una crescita a cui compagnie aeree e aeroporti potranno fare fronte con ...

Il Viaggio di Janet & Janet : I viaggi possono essere avventurosi e lunghissimi. Alle volte persino epici e leggendari, come quelli della piratessa Grace O’Malley o della pioniera dell’aviazione Amelia Earhart. Ma anche minimi e urbani, percorsi a ostacoli che tutti i giorni affrontiamo, nella vita di tutti noi. Viaggi diversi, è vero, ma accomununati da un simile piacere per la scoperta, da un identica volontà di superamento dei nostri limiti, dallo spirito di ...

Viaggi & Turismo : Pasqua alla Fattoria del Colle per rigenerare corpo e mente : Un ponte lungo di Pasqua per rigenerare corpo e mente nel cuore della Valdorcia, a Trequanda, un borgo antico in cui il tempo sembra essersi fermato. Siamo alla Fattoria del Colle di Donatella Cinelli Colombini e l’occasione per vivere quattro giorni all’insegna del total relax arriva con una proposta destinata a conquistare il cuore dei winelovers e non solo. Visite guidate al corpo della cinquecentesca villa che fu rifugio dell’amore segreto ...

Viaggi & Turismo : alla scoperta della bellezza (e delle bontà) del Lago d’Iseo : Nel cuore della Franciacorta, su una verde collina, sorge un piccolo borgo racchiuso in un grande parco di 50 ettari, che gode di una posizione impareggiabile sul Lago d’Iseo: è il Romantik Hotel Relais Mirabella di Clusane (BS). Una bellissima proprietà che la Famiglia Anessi ha voluto valorizzare e trasformare in un gioiello dell’ospitalità che, dal 2002, fa parte della cooperazione internazionale Romantik Hotels & Restaurants. ...