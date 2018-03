Veti incrociati e prove di accordo dentro il rompicapo Di Maio - Salvini

Blastingnews

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Che ci siano due vincitori è stranoto ormai, come ci sono due Papi. Noto come il fatto che non siano disposti a passarsi il testimone, né spirituale né soprattutto politico (e perfino Ratzinger negli ultimi tempi si sta riprendendo qualcosina...). Dici prova Dicerto sta alla guida di un Movimento di un “peso” pari al centrodestra coalizzato, ma maggiore e quasi doppio di quello leghista schiacciato per di più al Sud sotto quote impensabili fino a prima delle elezioni. D’altra parte "Giggino" esce forte da una velocissima sistemazione dell’affare delle presidenze delle Camere, su cui ha incassato anche il plauso del Presidente Mattarella e quello dei suoi, ovviamente, anche velocemente disposti a passare sopra la nomina della Casellati, che certo qualche orticaria l’ha prodotta e la produce nel mondo a 5 stelle. E’ in ascesa Di: si sente ormai punto di riferimento per ...