Veti incrociati e prove di accordo dentro il rompicapo Di Maio - Salvini : Che ci siano due vincitori è stranoto ormai, come ci sono due Papi. Noto come il fatto che non siano disposti a passarsi il testimone, né spirituale né soprattutto politico (e perfino Ratzinger negli ultimi tempi si sta riprendendo qualcosina...). Di Maio ci prova Di Maio certo sta alla guida di un Movimento di un “peso” pari al centrodestra coalizzato, ma maggiore e quasi doppio di quello leghista schiacciato per di più al Sud sotto quote ...

Camere - Veti incrociati : fumata nera Centrodestra avanti su Romani - no di M5s : Camere, veti incrociati: fumata nera Centrodestra avanti su Romani, no di M5s Si prospetta una partenza difficile per la nuova legislatura. All’incontro dei capigruppo, M5s non solo si oppone al nome condiviso dal Centrodestra, Romani, ma si rifiuta di parlare con Berlusconi per proseguire nella discussione. Il Pd: “Il gioco dei veti ha bloccato tutto” […]