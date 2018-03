“Vergogna!” Isola dei Famosi | il gesto che fa discutere Protagonista l’ultimo eliminato

caffeinamagazine

: RT @isola_trash: 'Marcuzzi vengo li e ti do due ceffoni' E nessuno dice nulla! Che vergogna #isola - Frances28064898 : RT @isola_trash: 'Marcuzzi vengo li e ti do due ceffoni' E nessuno dice nulla! Che vergogna #isola - a28dd5948f9941b : @GiusiZambuco Non vedo l'isola, mi fa schifo solo sentire queste chiacchiere da pollaio. In queste ore in cui si pi… - Lo_re_da : RT @stefysbt: Filippo Nardi che ridacchia durante il lungo applauso al grande #fabriziofrizzi è di una vergogna allucinante. Meriti di esse… -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Sguardi gelidi, intrighi e chiacchiere. L’ultima settimana sull’deiè stata forse la più difficile dall’arrivo in Honduras. Sarà la tensione per la finale che si avvicina, per tutte le polemiche post Monte che hanno avvelenato l’ambiente, oppure, semplicemente, sono calate le maschere.della storia, Simone Barbato al centro di una disputa con Amaurysz. Il campione di pallanuoto c’era andato giù pesante accusando il mimo lanciato da avanti un altro: “È una persona bugiarda, infame e opportunista. Tutto è nato per una pentola non lavata”. Parole che avevano trovato seguito in quelle di Jonathan che aveva discusso con Simone la settimana scorsa: “Ho imparato una cosa: nella vita, basta sedersi e aspettare”, con riferimento a una possibile eliminazione di Barbato a risolvere i guai. Eliminazione che poi è arrivata. Barbato infatti non ...