Venezia | sulla A4 sette km di coda per incidente tra auto e tir

meteoweb.eu

: Lavori in corso, chiusa l'entrata del casello di Padova Zona Industriale sulla A13 - - allnews24eu : Lavori in corso, chiusa l'entrata del casello di Padova Zona Industriale sulla A13 - - tenshi355 : RT @dferrazza: Autostrade per l'Italia comunica che sulla A13 Bologna-Padova, dalle ore 22 di domani, giovedì 29 marzo, alle ore 6 di vener… - Emergenza24 : RT @dferrazza: Autostrade per l'Italia comunica che sulla A13 Bologna-Padova, dalle ore 22 di domani, giovedì 29 marzo, alle ore 6 di vener… -

(Di mercoledì 28 marzo 2018), 28 mar. (AdnKronos) –chilometri di, in A4, in direzione Trieste a causa di unaccaduto verso le 17,00 tra San Stino di Livenza e Portogruaro. Il sinistro, che non ha registrato feriti, ha visto coinvolti una vettura e un mezzo pesante. La vettura si è bloccata in corsia di sorpasso. Per smaltire i flussi di traffico molto intensi oggi, è stato attivato il by pass in direzione A27/A28. I mezzi incidentati sono stati rimossi e quindi la circolazione dovrebbe migliorare. L'articoloA4km dipertrae tir sembra essere il primo su Meteo Web.