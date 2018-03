Venezia : sulla A4 sette km di coda per incidente tra auto e tir : Venezia, 28 mar. (AdnKronos) – sette chilometri di coda, in A4, in direzione Trieste a causa di un incidente accaduto verso le 17,00 tra San Stino di Livenza e Portogruaro. Il sinistro, che non ha registrato feriti, ha visto coinvolti una vettura e un mezzo pesante. La vettura si è bloccata in corsia di sorpasso. Per smaltire i flussi di traffico molto intensi oggi, è stato attivato il by pass in direzione A27/A28. I mezzi incidentati sono ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : domani freddo e bora sulla costa : “Una vasta saccatura atlantica, entrando nel Mediterraneo, forma una depressione sull’Italia. Lunedì tale depressione sarà sull’alto Adriatico, richiamando correnti umide da sud in quota, fredde da nord-est al suolo“: la Protezione civile del Friuli Venezia Giulia segnala un’Allerta Meteo di colore giallo. “Dalla notte e fino al primo pomeriggio sulla zona di Trieste saranno probabili precipitazioni moderate, ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : criticità “gialla” per possibili mareggiate e acqua alta sulla costa : La Protezione civile regionale del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’Allerta Meteo “gialla” per il tardo pomeriggio e la serata di oggi a causa di possibili mareggiate e acqua alta sulla costa, in particolare in concomitanza con il picco di marea previsto tra le 20 e le 21. sulla regione transiterà un fronte proveniente dal Mediterraneo occidentale, che sarà preceduto da correnti sciroccali molto umide e miti e che sarà più ...

Incidenti : Venezia - sulla A4 tamponamento a catena - autostrada chiusa : Venezia, 9 mar. (AdnKronos) - Incidente in A4, oggi pomeriggio, verso le 16,00 fra San Stino e Portogruaro in direzione Trieste. Un tratto autostradale non interessato da cantieri ma dove il traffico – come ogni venerdì – è molto intenso. Il tamponamento ha coinvolto 1 mezzo pesante, 1 furgone e una

Lotto analisi Numeri Spia sulla ruota di Venezia : Lotto analisi Numeri Spia 28 e 62 usciti nella scorsa estrazione del 24 febbraio sulla ruota di Venezia, convergenza e previsione statistica valida dal 27 febbraio 2018. Nel gioco del Lotto i Numeri Spia, sono quei Numeri che, su base statistica, annunciano l’uscita di altri Numeri (detti Numeri simpatici) nelle estrazioni successive. In questo caso l’analisi è stata fatta sulla […]

Venezia - prega per vent'anni sulla tomba del figlio - ma la salma è scomparsa : Per oltre vent'anni ha pianto il figlio, defunto alla tenera età di un anno, per poi scoprire che all'interno della tomba, nel cimitero di Mellaredo , in provincia di Venezia, i resti del proprio caro ...

Venezia - panico sulla Statale : tir perde il rimorchio che si impenna sul platano : Si rompe la ralla del tir, il rimorchio si sgancia e si schianta contro un platano. Lo spettacolare incidente è accaduto oggi pomeriggio poco dopo le 16 sulla Statale 14 a Loncon di Annone Veneto. Il ...