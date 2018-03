Venezia : cede tetto in eternit di un capannone - feriti 2 operai : Venezia, 28 mar. (AdnKronos) – Alle 10.45 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente sul lavoro presso un capannone di via Pacinotti a Pramaggiore: feriti due operai caduti per lo sfondamento del tetto in eternit. I due lavoratori stavano effettuando dei lavori sulla copertura, quando a causa dello sfondamento dell’ondulato in eternit sono caduti da un’altezza di circa 4 metri. I due feriti sono stati soccorsi ...

Venezia Cittadella/ Streaming video e diretta tv : precedenti e probabili formazioni - orario e quote : diretta Venezia Cittadella info Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live: tutto sul derby veneto di Serie B al Penzo (oggi 25 marzo)(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 14:50:00 GMT)

Cantù - una classicissima a Venezia Ma gli ultimi precedenti sono negativi : La partita sarà trasmessa alle 19 da Eurosport Player, radiocronaca su Radio Cantù 89.600 FM e streaming su radiocantu.com. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Maltempo Veneto : cede sede stradale al Lido di Venezia : Intervento dei vigili del fuoco questa mattina al Lido di Venezia per un cedimento della sede stradale creatosi improvvisamente a causa delle piogge. La buca si è creata in via Sandro Gallo all’altezza del ponte delle Quattro Fontane. L'articolo Maltempo Veneto: cede sede stradale al Lido di Venezia sembra essere il primo su Meteo Web.

Roma : cede muro su marciapiede piazza Venezia. Nessun ferito : Roma – frammenti di muro a piazza Venezia. Nessun passante coinvolto Roma – Non è stato registrato Nessun ferito a causa del distaccamento di alcuni... L'articolo Roma: cede muro su marciapiede piazza Venezia. Nessun ferito su Roma Daily News.

Venezia Avellino/ Info streaming video e diretta tv : precedenti e probabili formazioni - quote e orario : diretta Venezia Avellino, Info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Walter Novellino torna al Penzo e sfida la squadra che aveva portato in Serie A(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 11:51:00 GMT)

Clamorosa acqua bassa a Venezia - canali in secca! Cosa succede : canali in secca a Venezia. bassa marea impressionante nella laguna. Bel tempo e pianeti tra le cause! Siamo spesso abituati a parlare della classica "acqua alta" di Venezia, soprattutto tra autunno...