Veneto Banca | gup di Roma si dichiara incompetente | atti inviati a Treviso

Danni per le vittime di Veneto Banca. Banca Intesa chiamata a risarcire e ulteriori : Importante pronuncia nella vicenda di Veneto Banca e dei risparmiatori: il Tribunale di Vicenza autorizza la chiamata in causa di Intesa Sanpaolo..

Veneto Banca : Gup Roma a pm - precisare imputazioni a carico ex dg Trinca : Roma, 9 mar. (AdnKronos) – Il Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Roma ha accolto la questione prospettata dalla difesa di Flavio Trinca, ex dg di Veneto Banca, relativa all’indeterminatezza e all’assenza di chiarezza e precisione dell’imputazione formulata a carico dello stesso. Il giudice, fa sapere la difesa di Trinca, ha invitato i Pubblici Ministeri titolari delle indagini a contestare ...

Ex BPVi e Veneto Banca - il Tesoro trasferisce 17 mld di NPL a SGA : 100mila posizioni interessate di cui 25.000 aziende in cerca di finanza : ... sul finale, dai cambi di governance dei due istituti diventati«bad»; ma ieri , 23 febbraio, è stato chiuso dalla firma del ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan sul decreto che cede tutto il ...

Crediti deteriorati ex BPVi e Veneto Banca conferiti a SGA - Patrizio Miatello : vanno messe in sicurezza sopratutto le micro e medie imprese ... : ... , per le quali, nonostante le enormi difficoltà, esistono procedure consolidate nei periodi di crisi, ma di una molteplicità di micro imprese che sono la spina dorsale della nostra economia, e che ...

Processo Veneto Banca - seconda svolta giurisprudenziale : autorizzata la citazione in giudizio di Intesa Sanpaolo per i danni dopo ammissione ... : " La nostra battaglia comincia a dare i suoi frutti " esclama il legale, anche se il percorso sarà lungo e le resistenze, da parte degli interessi ruotanti intorno all'assetto tradizionale del mondo ...

"Intesa risarcisca per Veneto Banca" : Il giudice accoglie il ricorso degli ex azionisti. L'istituto milanese: 'È contro la legge e la logica' Intesa Sanpaolo rischia di doversi accollare i risarcimenti dovuti da Veneto Banca e Popolare di ...

Veneto Banca : Intesa Sp - sconcerta possibile coinvolgimento in risarcimenti : Milano, 26 gen. (AdnKronos) - "Intesa Sanpaolo apprende con sconcerto la notizia del possibile coinvolgimento giudiziale come preteso responsabile civile per 'reati di ostacolo alla vigilanza e aggiotaggio di cui sono accusati gli ex manager e sindaci' di Veneto Banca in liquidazione coatta". Intesa

Veneto Banca : legale azionisti - parti civili potranno citare Intesa Sp : Venezia, 26 gen. (AdnKronos) - "Oggi nel procedimento ?'?Veneto Banca?' ?il giudice ha autorizzato le parti civili a citare come responsabile civile Intesa Sanpaolo. Il giudice quindi conferma la bontà della nostra tesi e afferma che il decreto legislativo 99/17 è sospetto di incostituzionalità e ch

Veneto Banca - sgombrato il disabile che occupava l’entrata di Montebelluna : il crac gli è costato 125mila euro : Alla fine si è arreso. Ma ci sono volute sei ore di trattativa perché l’ex muratore rumeno Marin Halarambie, di 59 anni, accettasse di spostare la sua auto dall’ingresso della storica sede di Veneto Banca a Montebelluna. Vi era arrivato il giorno di Natale per mettere in scena una personalissima protesta visto che il dissesto dell’istituto di credito gli è costato la perdita di circa 125mila euro. Aveva anche raccolto la ...

VenetoBanca - allontanato manifestante : VENEZIA, 20 GEN - E' in corso da alcune ore un tentativo delle forze dell'ordine di far allontanare Martin Haralambie, un risparmiatore di Veneto Banca che reclama la restituzione di oltre 110 mila ...

Tra il dire e il fare... c'è la pesante situazione a valle del processo di fusione-integrazione tra Banca Intesa Sanpaolo con BPVi e Veneto ... : Sarebbe opportuno che la politica, Confindustria e le Associazioni di Categoria svolgessero appieno un ficcante controllo (ed eventualmente quella necessaria risposta interdittiva) che appare ...

Veneto Banca - il pm De Bortoli ha presentato richiesta di stato di insolvenza : Veneto Banca, uno dei due istituti veneti che hanno dilapidato i risparmi di decine di migliaia di persone, si avvia verso il fallimento. Il pubblico ministero Massimo De Bortoli ha infatti presentato la richiesta di stato di insolvenza, che dovrà ora essere esaminata dal Tribunale di Treviso. Si tratta di un passaggio importante di una vicenda che, sul piano giudiziario, è divisa tra Roma e il capoluogo della Marca, visto che la sede della ...