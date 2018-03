swissinfo.ch

: Vendita fregate francesi a Taiwan: 900 milioni rimangono bloccati - ticinonews : Vendita fregate francesi a Taiwan: 900 milioni rimangono bloccati - RSInews : Scandalo della vendita delle fregate dalla #Francia a #Taiwan La #Svizzera mantiene congelati i fondi -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...