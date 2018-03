VASCO ROSSI | SFOGO SU FACEBOOK SOCIAL-MENTECATTI! Nessuno può

VASCO ROSSI : "Ai social-mentecatti : nessuno prende decisioni per me. Per il mio successo ringrazio solo il cielo e la chitarra" : "Ai pochi, sempre comunque molto attivi e rumorosi sui social, che sostengono dovrei ringraziare qualcuno o loro per primi per quello che sono o per quello che ho realizzato rispondo che io ringrazio sempre e solo il cielo e la chitarra". In un lungo sfogo pubblicato sul suo profilo Facebook, Vasco Rossi risponde a chi sui social lo critica per le sue decisioni sul pRossimo tour.Il rocker emiliano ha recentemente annunciato la partenza del nuovo ...

Lo sfogo di VASCO ROSSI su Facebook contro i “social-mentecatti” in vista del tour 2018 : “Non devo ringraziare nessuno” : Lo sfogo di Vasco Rossi su Facebook è arrivato a tre mesi dalla data zero del nuovo tour negli stadi. Le scelte degli ultimi mesi e le tante novità annunciate in vista del VascoNonStop Live 2018, con gli addii a membri storici della band e l'ingresso di new entry che hanno suscitato qualche perplessità, hanno procurato al rocker più di una critica e qualche commento sfavorevole: il cantautore ha voluto replicare a coloro che definisce "pochi ...

Stasera a casa di Alice - su Iris/ Trama e cast : musiche di VASCO ROSSI (20 marzo 2018) : Stasera a casa di Alice, il film in onda su Iris oggi, domenica 25 marzo 2018. Nel cast: Carlo Verdone che ha diretto anche la regia, Sergio castellitto e Cinzia Leone. Il dettaglio.(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 19:12:00 GMT)

Stop al mercato secondario per i biglietti del tour di VASCO ROSSI : bloccati 8 siti truffa : Il mercato secondario per i biglietti del tour di Vasco Rossi ha subito un'importante battuta d'arresto. Dopo le importanti segnalazioni da parte dei fan, la Polizia Postale è stata in grado fermare due truffatori che avevano messo in piedi 8 portali di vendita, camuffati da siti ufficiali. Le indagini per il blocco dei portali sospetti sono state portate avanti con successo dalla Polizia Postale dell'Emilia Romagna, nella persona del ...

VASCO ROSSI - biglietti falsi venduti online/ Truffa ai fan del cantante : sequestrati otto siti : Truffa ai danni di Vasco Rossi e dei suoi fan: venduti online biglietti falsi dei concerti del tour 2018 del cantante. sequestrati otto siti e due indagati(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 22:55:00 GMT)

Biglietti per VASCO ROSSI in concerto nel 2018 - secondo lotto in prevendita : date - settori disponibili e limiti d’acquisto : A partire da martedì 20 marzo è disponibile in prevendita sul circuito Vivaticket il secondo lotto di Biglietti per Vasco Rossi in concerto nel 2018 col nuovo tour VascoNonStop Live. Esclusivamente sul sito Vascononstop.vivaticket.it e presso i rivenditori autorizzati del circuito, sono stati resi disponibili per l'acquisto i Biglietti per le date dell'1 e 2 Giugno allo Stadio Olimpico di Torino, del 6 e 7 giugno allo Stadio Euganeo di ...

Ufficiale la band di VASCO ROSSI per i concerti 2018 - gli addii e le new entry di VascoNonStop Live : Dopo gli annunci di alcune clamorose rinunce a membri storici del gruppo, è arrivata la conferma Ufficiale dei nomi della band di Vasco Rossi per i concerti 2018 negli stadi, al via il pRossimo primo giugno a Torino. VascoNonStop Live segnerà l'addio o quantomeno l'arrivederci a due musicisti molto noti alla Combriccola del Blasco, Andrea Innesto detto Cucchia e Clara Moroni. Nel primo caso, ha annunciato Vasco Rossi, siccome non ci sarà ...

Secondo lotto di biglietti per VASCO ROSSI in tour nel 2018 - dettagli e condizioni della nuova prevendita : Dopo una prima massiccia vendita negli scorsi mesi, è tempo di un Secondo lotto di biglietti per Vasco Rossi in tour nel 2018: dal 20 marzo, a partire dalle ore 10:00, saranno disponibili in prevendita nuovi biglietti per assistere ai concerti del VascoNonStop Live al via dal primo giugno a Torino. Il fanclub di Vasco Rossi ha diffuso alcune indicazioni utili per partecipare alla prevendita del Secondo lotto, ricordando di acquistare i ...

Nuovi biglietti per VASCO ROSSI negli stadi nel 2018 - da marzo secondo lotto in prevendita per VascoNonStop Live : L'attesa per il nuovo lotto di biglietti per Vasco Rossi negli stadi italiani la pRossima estate è quasi finita: secondo il sito ufficiale VascoRossi.net, Nuovi ticket saranno in vendita, sempre su circuito Vivaticket, a partire da martedì 20 marzo dalle ore 10:00. Come già anticipato dal sito Vascononstop.vivaticket.it, il primo lotto di biglietti è in esaurimento ma un secondo sarà reso disponibile a breve per permettere a tutti i fan del ...

VASCO ROSSI promette di continuare con i concerti di VascoNonStop Live “puntuale ogni anno” : Tra le righe della lunga intervista che Vasco Rossi ha rilasciato a TuttoSport la scorsa domenica c'è una promessa, quella di non fermarsi ai concerti di VascoNonStop Live 2018. Il rocker promette di continuare a portare divertimento e consolazione con la sua musica negli anni a venire, finché avrà voglia di tornare a vivere l'emozione del fronte del palco. Vasco Rossi ha parlato della preparazione del suo pRossimo tour negli stadi ...

Prima intervista di VASCO ROSSI sul tour 2018 e la scaletta di VascoNonStop Live con “canzoni che non faccio da tempo” : Dopo i piccoli stralci condivisi sui suoi canali social, l'intervista di Vasco Rossi sul tour 2018 approda su TuttoSport, occupando ben 3 pagine nel numero disponibile in edicola domenica 11 marzo. Sul quotidiano sportivo il Blasco spazia tra domande sullo sport e quelle sul tour: intervistato da Fabio Riva, racconta di non essere un grande sportivo ma dimostra di seguire con curiosità i nostri atleti. Oltre ad essere notoriamente un grande fan ...

VASCO ROSSI : 'Buffon è il Blasco del calcio. Gli ho consigliato di continuare' : "La Goggia ha citato Sally? Mi ha fatto piacere, faccio i complimenti a Sofia" Fuoriclasse del mondo del calcio ma non solo, perchè le canzoni di Vasco Rossi sono spesso una carica in più anche per ...

VASCO ROSSI in esclusiva a Tuttosport : Spazio anche al suo rapporto con lo sport e i grandi campioni: dai motomondiali 'vinti' con Valentino Rossi , 'Io ne conto dieci!!!', ai messaggi a Gigi Buffon... Imperdibile, per la combriccola del ...

I preparativi del tour di VASCO ROSSI negli stadi 2018 - parla il rocker : “Mai più Modena Park - ma quel sapore…” : Proseguono senza sosta i preparativi di Vasco Rossi per il tour negli stadi 2018, il VascoNonStop Live che nel mese di giugno lo porterà nelle maggiori città italiane dopo il successo da record storico di Modena Park lo scorso luglio. Il rocker è nel suo buen retiro losangelino, per allenarsi fisicamente e prepararsi artisticamente alla nuova cavalcata live dopo le fatiche della maratona per il quarantennale di carriera. Un traguardo, ...