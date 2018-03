VAR | polemiche dall' Inghilterra

La pizza è 'craccata' : sfottò e polemiche a Napoli per la VARiante dello chef Video : Non si scherza con la pizza. A maggior ragione da quando lo scorso dicembre è stata riconosciuta dall'Unesco patrimonio immateriale dell'umanita'. La Margherita a Napoli è un'istituzione degna di culto e devozione, come il patrono San Gennaro. Non poteva non suscitare sfottò e reazioni indignate la variante proposta dal televisivo e stellato chef #Carlo Cracco. Alla voce 'snack', Cracco ha inserito nel menù del suo nuovo ristorante in galleria ...

La pizza è 'craccata' : sfottò e polemiche a Napoli per la VARiante dello chef : Non si scherza con la pizza. A maggior ragione da quando lo scorso dicembre è stata riconosciuta dall'Unesco patrimonio immateriale dell'umanità. La Margherita a Napoli è un'istituzione degna di culto e devozione, come il patrono San Gennaro. Non poteva non suscitare sfottò e reazioni indignate la variante proposta dal televisivo e stellato chef Carlo Cracco. Alla voce 'snack', Cracco ha inserito nel menù del suo nuovo ristorante in galleria ...

VAR - l’annuncio di Rosetti : “presto immagini sui maxi schermi” - l’obiettivo è smorzare le polemiche : Il 3 marzo si discuterà sulla possibilità di vedere il Var ai Mondiali di Russia 2018. Filtra ottimismo per una risposta positiva come confermato anche dal responsabile del progetto Var per l’Italia, Roberto Rosetti, ai microfoni di ‘Radio Anch’Io Sport’: “Il 3 marzo ci sarà il meeting annuale dell’Ifab, che credo sarà risolutorio. Il presidente della Fifa Infantino crede molto a questo progetto e sta ...

Calcio - Risultati e Classifica Serie A - 24^ giornata : Karamoh risolleva l’Inter! Il Genoa vola con Laxalt - Samp ok - Belotti lancia il Torino tra le polemiche per il VAR : Karamoh risolleva l’Inter e con un gran gol regala ai nerazzurri la vittoria nel match clou della domenica pomeriggio della 24^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Il ritorno al successo dell’Inter dopo 10 partite ufficiali senza vittorie reca la firma del 19enne calciatore ivoriano, il cui impatto si rivela decisivo per le sorti dei ragazzi di Spalletti nel match vinto 2-1 contro il Bologna, contraddistinto nel primo tempo ...

La Juventus sbanca Firenze tra fischi (a Bernardeschi) e polemiche-VAR! : 1/25 Alfredo Falcone/LaPresse ...

Mazzoleni : 'Volevo il VAR da anni. Far parlare gli arbitri? Se aiuta a evitare polemiche...' : Io dico che avrei voluto tante volte il VAR, mi sembrava allucinante che in presa diretta tutto il mondo tranne l'arbitro sapesse di un chiaro errore. Io sono molto contento di poter vedere un mio ...

Lazio-Genoa 1-2 : Laxalt spegne le (certe) polemiche “VAR” : 1/28 Alfredo Falcone - LaPresse ...

Polemiche VAR in Figc. E Ceccherini la prende con ironia : Sulla qual cosa si è oggi soffermato proprio Gasperini , ospite di di Radio Anch'Io Sport: 'Bisogna recuperare certezze. Io auspico che siamo sempre gli arbitri a spiegare certe decisioni ha detto il ...

VAR e arbitri - errori e polemiche/ Serie A - domenica nera : anche con la “moviola” si sbaglia (e tanto) : Var e arbitri, errori e polemiche. Per la Serie A una domenica nera: anche con la “moviola” si sbaglia (e tanto). Le ultime notizie sulle sviste(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 12:46:00 GMT)

Juventus - Allegri in conferenza : la replica ad Higuain - le polemiche sul VAR - la situazione di Cuadrado e l’ipotesi turnover : Archiviata la vittoria di Verona contro il Chievo, per la Juventus è già tempo di pensare alla gara di Coppa Italia con l’Atalanta, sfida valida per la semifinale di andata. Il primo round si giocherà a Bergamo. Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa replicando subito a quando detto da Higuain: “Ha ragione ha dire che se sta vicino alla porta segna di più. Ha da migliorare le condizioni generali. E’ sempre ...

Crotone-Cagliari pareggio 1-1 tra le polemiche sul VAR : Crotone-Cagliari, ovvero il giorno nero della Var. Le tre decisioni prese dall'arbitro Tagliavento e dai suoi collaboratori al Var , D'Amato e Posado, , consultando la moviola in campo, non risultano ...