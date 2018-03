Uscita LEGO Gli Incredibili ufficiale | trailer e data di uscita

optimaitalia

: Annunciata la data di uscita per #LEGOGliIncredibili. - Eurogamer_it : Annunciata la data di uscita per #LEGOGliIncredibili. - OptiMagazine : Uscita #LEGO #GliIncredibili ufficiale, trailer e data di uscita - videogames_it : Svelata la data di uscita di LEGO Gli Incredibili" -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games, TheGroup, Disney e Pixar (dopo i rumor di alcuni giorni fa, che avevano anticipato quella che ora è una certezza) hanno annunciato ufficialmenteGli, un nuovo videogioco ispirato al celebre film Pixar Gli: un'operazione volta chiaramente a cavalcare l'del sequel, Gli2, il prossimo 19 settembre.I giocatori saranno incoraggiati a collaborare utilizzando le abilità e i poteri speciali di ciascun membro della famiglia Parr, per sconfiggere il crimine e difendere il loro stile di vita nel solito mondoironico e divertente.Glisarà disponibile per Nintendo Switch, PlayStation4, Xbox One e PC a partire dal prossimo 15 giugno 2018, praticamente pochissimi mesi prima dell'arrivo in sala dell'atteso sequel targato Disney Pixar.Di seguito vi proponiamo il...