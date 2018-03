: La democrazia non la si gestisce con manganelli e manette. Quanto sta accadendo in Spagna è vergognoso. Bisogna tog… - zaiapresidente : La democrazia non la si gestisce con manganelli e manette. Quanto sta accadendo in Spagna è vergognoso. Bisogna tog… - SkyTG24 : Usa, polizia uccide giovane nero disarmato in California - TgLa7 : #Usa: polizia uccide giovane #nero disarmato. Era nel giardino della nonna e in mano aveva un cellulare -

Il copione che riguardò Trayvon Martin. Michael Brown e Tamir Rice, si è ripetuto questa volta in California. A cadere sotto i colpi di arma da fuoco dellaun, ucciso a colpi di pistola nel giardino della sua casa. Il fatto risale al 18/3, ma la notizia si è diffusa solo ora per il perdurare delle proteste della famiglia. Il giovane non era armato, in mano aveva solo il cellulare. Tutto è stato ripreso da telecame. Sospesi gli agenti in attesa dei risultati delle indagini.(Di mercoledì 28 marzo 2018)