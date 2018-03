Usa | suv sfonda vetrina | cliente del bar salvo per poco VIDEO

Cadillac XT4 - La Suv compatta debutta negli Usa : Al Salone di New York la Cadillac amplia la propria gamma presentando una nuova Suv, la XT4, destinata a diventare il nuovo modello d'ingresso della Casa americana. Lunga 4,59 metri, la sport utility propone un confortevole abitacolo a cinque posti che, in un un ambiente con il classico stile lussuoso del marchio a Stelle e Strisce, racchiude tutte le ultime tecnologie per quanto riguarda infotainment e sicurezza. Dotazione completa. ...

Volkswagen : presto un nuovo SUV per il mercato Usa ispirato all'Atlas : Dopo aver lanciato con successo la Atlas sul mercato americano, Volkswagen amplia la sua gamma con un altro SUV. Questo nuovo modello è basato sulla Atlas ma ha cinque posti e una linea del tetto da coupé. A offrire...

Suva : frodi assicurative in calo - la caUsa è rinuncia ai detective : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Jeep Grand Cherokee Trackhawk - suv da 700 CV made in Usa : Al Salone di Ginevra Jeep si presenta con una certa mole di novità. La quarta generazione della Wrangler, la Cherokee restyling e l’aggiornamento della Renegade sono tutte vetture interessanti, ma ce n’è una che le batte di gran lunga e senza nemmeno troppo sforzo. E la Grand Cherokee Trackhawk che dopo aver debuttato lo scorso anno negli Stati Uniti arriva finalmente in Europa. È probabilmente una delle auto meno logiche ma più ...