USA | scorte petrolio crescono a sorpresa WTI in ribasso

Cameriere licenziato fa caUSA : 'Non sono scortese - sono francese' - : E' accaduto in Canada. L'uomo è rivolto ad un tribunale di Vancouver accusando i suoi ex datori di lavoro di "discriminazione culturale"

Importanti segnali su OnePlus 6 : scorte OnePlus 5T esaurite in USA : Sarebbe un errore pensare che il OnePlus 6 sia poi così distante, soprattutto alla luce di quanto appena avvenuto nel mercato nordamericano, dove le scorte relative all'attuale ammiraglia, rappresentata come sappiamo da OnePlus 5T, sembrano ormai essere terminate. Negli USA il dispositivo venne lanciato a novembre, ovvero solo quattro mesi fa. Parliamo quindi di un telefono ancora di primo pelo, ma che tuttavia non risulta essere più ...

USA - scorte settimanali di petrolio in calo. WTI in rialzo : Diminuiscono inaspettatamente le scorte di greggio negli USA nella settimana appena trascorsa. Secondo l'EIA, divisione del Dipartimento dell'Energia americano, le scorte di petrolio negli ultimi ...

USA - balzo inaspettato delle scorte di petrolio : Teleborsa, - Aumentano più delle attese le scorte di greggio negli USA nella settimana appena trascorsa. Secondo l'EIA, divisione del Dipartimento dell'Energia americano, le scorte di petrolio negli ...

USA - balzo inaspettato delle scorte di petrolio : Aumentano più delle attese le scorte di greggio negli USA nella settimana appena trascorsa. Secondo l'EIA, divisione del Dipartimento dell'Energia americano, le scorte di petrolio negli ultimi sette ...

Petroliferi in calo - atteso report OPEC e scorte USA : Teleborsa, - Si muovono con debolezza i titoli Petroliferi di Piazza Affari, con Tenaris che guida i ribassi mostrando una flessione dell'1%. Tiene, invece, ENI che guadagna lo 0,48% mentre Saipem ...

USA - scorte di magazzino salgono oltre le stime a gennaio : Aumentano le scorte di magazzino USA . Nel mese di gennaio, secondo quanto comunicato dal Bureau of Census statunitense, si è registrato un incremento dello 0,8% a 619,1 miliardi di dollari. Le attese ...

USA : Eia - scorte greggio in aumento di 2 - 4 mln barili - peggio di attese : Milano, 7 mar. (AdnKronos) – Nella settimana che si è conclusa il 2 marzo, le scorte settimanali di petrolio sono aumentate di 2,408 milioni di barili, mentre nella precedente rilevazione l’aumento era stato di 3,019 milioni di barili. Lo rende noto il dipartimento dell’Energia. Il dato è peggiore delle attese degli analisti che si attendevano 2,3 milioni. L'articolo Usa: Eia, scorte greggio in aumento di 2,4 mln barili, ...

USA - scorte petrolio in aumento. Brent torna sopra 65 dollari : Aumentano meno delle attese le scorte di greggio negli USA nella settimana conclusa al 2 Marzo 2018. Secondo l' EIA , divisione del Dipartimento dell'Energia americano, le scorte di petrolio sono ...

Petrolio in ribasso - pesano sell-off azionario e scorte USA : Teleborsa, - I prezzi del Petrolio viaggiano in ribasso dopo l' ondata di vendite che ha colpito i mercati azionari innescata dall'annuncio dei dazi sulle importazioni negli Stati Uniti di prodotti in ...

Petrolio in ribasso - pesa sell-off azionario e scorte USA : I prezzi del Petrolio viaggiano in ribasso dopo l' ondata di vendite che ha colpito i mercati azionari innescata dall 'annuncio dei dazi sulle importazioni negli Stati Uniti di prodotti in acciaio e ...

USA - scorte di petrolio in aumento. Scende il prezzo dell'oro nero : Aumentano più delle attese le scorte di greggio negli USA nella settimana appena trascorsa . Secondo l' EIA , divisione del Dipartimento dell'Energia americano, le scorte di petrolio negli ultimi ...