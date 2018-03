Usa | pil IV trimestre al rialzo a +2 | 9%

Usa - Pil quarto trimestre rivisto al rialzo a +2 - 9% - oltre attese : La crescita dell'economia americana ha rallentato meno di quanto precedentemente stimato nel quarto trimestre, grazie all'incremento della spesa per consumi migliore da tre anni, che ha parzialmente compensato l'...

Forex - dollaro in salita dopo dato PIL Usa : Teleborsa, - dollaro in apprezzamento nei confronti delle principali controparti galvanizzato dal dato migliore delle attese sul PIL statunitense. Nell'ultimo trimestre del 2017, l'economia americana ha registrato una accelerazione al 2,9% oltre le aspettative , +2,7%, e contro il +2,5% previsto in precedenza. Un contesto che potrebbe concedere alla Federal Reserve di adottare ...

Ucraina Nadia Savchenko ex pilota arrestata/ AccUsa di terrorismo : colpo di stato farà esplodere il parlamento : Ucraina Nadia Savchenko ex pilota arrestata, Accusa di terrorismo: colpo di stato farà esplodere il parlamento. L’ex top gun è stata arrestata nel suo paese con gravi accuse, ma lei nega(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 22:20:00 GMT)

Ucraina - l’ex pilota e deputata Nadia Savchenko accUsata di terrorismo : “Preparava colpo di Stato” : l’ex pilota e deputata Ucraina Nadia Savchenko – divenuta celebre per essere stata condannata in Russia e poi restituita a Kiev in uno scambio – è stata arrestata con l’accusa di aver pianificato “un attentato alla Rada”, il Parlamento ucraino, con l’intenzione di “far saltare in aria l’aula”. Secondo l’agenzia di stampa Interfax, il procuratore generale ucraino Yuriy Lutsenko ha sottolineato che ...

Usa : Federal Reserve rivede al rialzo stime Pil per il 2018 e il 2019 : L'economia degli Stati Uniti dovrebbe espandersi del 2,7 per cento quest'anno e del 2,4 per cento nel 2019. "Le prospettive economiche si sono rafforzate negli ultimi mesi", ha affermato la Fed nella ...

Caruana Galizia - arrestato in Usa presidente della Pilatus Bank citato nelle inchieste della giornalista uccisa : Era stati citato più volte nelle inchieste giornalistiche di Daphne Caruana Galizia, uccisa da un’autobomba a Malta nell’ottobre scorso. Ora è stato arrestato negli Stati Uniti. Il motivo? Avrebbe aggirato le sanzioni degli Stati Uniti nei confronti dell’Iran. Con quest’accusa è stato fermato Ali Sadr Hashemi Nejad, il banchiere di origini iraniane presidente della Pilatus Bank. Nejad, secondo quanto riferito dal dipartimento ...

Pilota drone su ambasciata Usa Roma : ANSA, - Roma, 20 MAR - Un drone ha sorvolato per diversi minuti l'ambasciata americana di Roma, uno dei luoghi più sensibili della capitale, Pilotato da un turista che era in una camera dell'hotel ...

Il pilota ucraino accUsato dalla Russia di avere abbattuto il volo MH17 si è ucciso : Il pilota ucraino accusato dalla Russia di avere abbattuto il volo MH17, Vladyslav voloshyn, si è ucciso con un colpo di pistola nella sua casa a Mykolaiv, vicino al Mar Nero, in Ucraina. voloshyn era considerato un eroe di guerra The post Il pilota ucraino accusato dalla Russia di avere abbattuto il volo MH17 si è ucciso appeared first on Il Post.

Usa : precipita F-16 - piloti si catapultano ma sono dispersi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Usa.Cade aereo Marina - si cercano piloti : 00.30 Un caccia della Marina è caduto al largo di Key West, in Florida. I due membri dell'equipaggio si sono catapultati fuori, ma la loro sorte è incerta mentre proseguono le ricerche. Lo rende noto il comandante della Marina degli Stati Uniti, Mike Kafka.

Ufo - il video che sconcerta il mondo : "Che c*** è?" - cos'ha visto il pilota militare Usa. La prova "ufficiale" : Un video-documento sugli Ufo straordinario, perché è uno dei soli tre casi di oggetto volante non identificato osservato da personale militare americano rilasciato al pubblico. L'avvistamento è di un pilota di un jet della Marina statunitense, che si è imbattuto in un oggetto misterioso spostarsi a

Usa - elicottero precipita nell’East River a New York : 5 morti. Sopravvissuto il pilota : Un elicottero turistico che stava sorvolando New York è precipitato nell’East River di Manhattan: sono morte cinque delle sei persone che erano a bordo. L’unico Sopravvissuto è il pilota, rimasto ferito in modo lieve. I vigili del fuoco hanno spiegato che i sommozzatori hanno liberato i passeggeri, due dei quali sono stati dichiarati morti sul posto, a causa delle forti correnti e delle temperature gelide. Gli altri tre sono stati ...