Usa | i designer dello scivolo d’acqua più alto del mondo accusati di omicidio

Usa - accUsati di omicidio i designer dello scivolo più alto del mondo : Oltre 50 metri di altezza e curve vertiginose: il Verruckt era entrato nel Guinness dei primati nel 2014 per essere lo scivolo d'acqua più alto al mondo. Ma per gli inquirenti, l'attrazione installata in un parco di divertimenti del Kansans, negli Stati Uniti, è 'troppo pericolosa '. I due designer dello scivolo d'acqua sono stati infatti ...