Usa | accusati di omicidio i designer dello scivolo più alto del mondo

Chiesto il processo per i giudici Bellomo e Nalin : sono accUsati di stalking e lesioni gravi : La richiesta dei pm dopo l'esposto del padre di una studentessa per denunciare il comportamento durante la partecipazione alla scuola di formazione 'Diritto e Scienza'

Usa - designer dello scivolo d'acqua più alto del mondo accUsati di omicidio : I due designer dello scivolo d'acqua più alto del mondo, il Verruckt, entrato nel Guinnes dei primati nel 2014 e installato in un parco giochi del Kansas, sono stati incriminati con l'accusa di omicidio volontario non premeditato. La decisione è ...

Roma - 78enne operato per tumore/ Morto dissanguato - accUsati 6 medici : il caso è riaperto : Un uomo di 78 anni sottoposto ad asportazione della vescica causa un tumore, è Morto dissanguato durante l'operazione. Un anno dopo si fa luce sul caso(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 16:42:00 GMT)

Studente cadde a scuola e morì : preside e professore accUsati di omicidio colposo : Andrea De Gabriele perse la vita l'8 gennaio del 2014 a causa di un tragico incidente a scuola.Continua a leggere

“Assassino!”. Il massacro e la disperazione di una madre. Il figlio tra i tre minorenni accUsati dell’omicidio di Franco Della Corte - ammazzato a bastonate : Due giorni fa la morte di Franco Corte, la guardia giurata 52enne aggredita all’alba dello scorso 3 marzo alla stazione Della metropolitana di Piscinola, a Napoli. Dopo aver combattuto quasi due settimane in ospedale, Della Corte è deceduto venerdì alle 3.30. “L’Amministrazione comunale è vicina con affetto alla moglie e ai familiari di Francesco Della Corte, il vigilante Della Security service, ai quali esprime profondo ...

Francesco - morto di otite a 7 anni : omeopata e genitori accUsati di omicidio colposo : I genitori fecero curare il figlio di 7 anni con rimedi omeopatici che si rivelarono del tutto inefficaci contro l'otite. Il bambino morì a causa di un'infezione al cervello.Continua a leggere

"Ci siamo comportati da maschietti". La dichiarazione shock di uno dei carabinieri accUsati di stupro a Firenze : "Ci siamo comportati da maschietti". Lo avrebbe affermato uno dei due carabinieri - l'appuntato Marco Camuffo e il militare scelto Pietro Costa - accusati di aver violentato due studentesse Usa a Firenze il 7 settembre scorso, dopo averle accompagnate a casa con l'auto di servizio, interrogato dalla pm Ornella Galeotti pochi giorni dopo il fatto. Entrambi i militari hanno affermato davanti al pubblico ministero che sarebbero state le ragazze a ...

Di cosa sono accUsati i 4 indagati della setta macrobiotica : Una 'dieta' ai limiti del digiuno. Contatti con l'esterno ridotti al minimo. Donazioni obbligatorie spacciate per offerte volontarie. È una vita da semi schiavi quella vissuta dagli adepti della '...

Stupro delle studentesse a Firenze - indagini finite. I carabinieri accUsati di violenza sessuale : Sono terminate le indagini a carico di Paolo Costa e Marco Camuffo, i due carabinieri di Firenze accusati di aver violentato due studentesse americane.Continua a leggere

Stranger Things - i Duffer Brothers accUsati di violenza verbale contro le donne : Sono tempi delicati nel mondo dello spettacolo , e non solo, per quanto riguarda il comportamento sul posto di lavoro, soprattutto nei confronti delle donne. In occasione della festa delle donne dell'8 marzo, Peyton Brown ha ...

Omicidio Pamela - restano in carcere due degli accUsati - : Il tribunale del riesame di Ancona ha deciso che Desmond Lucky e Lucky Awelima devono rimanere in cella. Sono due dei tre uomini di origini nigeriane sospettati dell' Omicidio e dello smembramento del ...

I fratelli Duffer di Stranger Things accUsati di comportamenti violenti nei confronti delle donne sul set : Anche i fratelli Duffer di Stranger Things sono finiti nell'occhio del ciclone con un'accusa di molestie: una donna membro dello staff che si occupa delle riprese della nota serie Netflix li ha pubblicamente accusati di aver avuto comportamenti violenti sul set. Peyton Brown, questo il nome dell'accusatrice di Matt e Ross Duffer, ha affidato a Instagram un lungo post pubblicato a didascalia di una foto per celebrare la Festa delle donne. La ...