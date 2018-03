surface-phone

#Unigram, #myTube, #SoundByte e altre app potrebbero presto scomparire a causa di #Microsoft

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Aggiornamento1 28/03/2018 A quanto pare il cambiamento delle politiche dello store interessa soltanto una specifica autenticazione che non avviene tramite webview. Quindi, soltantopoche app sono a rischio rimozione;possono dormire sonni tranquilli. Articolo originale, Con una mossa abbastanza inaspettata,ha introdotto delle nuove limitazioni e dei nuovi obblighi da rispettare ai fini della pubblicazione di app sullo store. La segnalazione arriva direttamente da Fela Ameghino, uno degli sviluppatori di, il miglior client unofficial di Telegram Messenger disponibile su Windows 10 e Windows 10 Mobile, il quale afferma tramite un tweet di aver ricevuto dauna mail all’interno della quale c’è scritto che se non dovesse creare un account business la sua app verrà rimossa definitivamente. Due to ...