Una lettera dalla famiglia di Idy Diene

Poveri e soli - scrivono Una lettera e vengono "adottati" dal popolo di Facebook : E' una storia da "Libro Cuore" quella accaduta in provincia di Frosinone. Una storia che evidenzia quanto un giusto uso dei social network può divenire volano di sostegno e conforto verso chi, a volte, per vergogna e...

Isola : la moglie di Amaurys rompe il silenzio sul corna-gate in Una lettera : Angela Rende, moglie di Amaurys , ha inviato una lettera a Barbara D'Urso che la conduttrice di Domenica Live ha letto fatto leggere durante la sua trasmissione in onda domenica 25 marzo. La signora Perez è...

Allerta terrorismo a Roma dopo Una lettera anonima - si cerca un 41enne : E' caccia all'uomo a Roma dopo la segnalazione di un tunisino di 41 anni pronto a compiere atti terroristici nel nostro Paese. L'uomo, Atef Mathlouthi, già arrestato in Italia per...

Il tunisino Atef Mathlouthi ricercato a Roma per terrorismo. L'allarme dopo Una lettera anonima all'ambasciata di Tunisi : Da lettera anonima , recapitata all'ambasciata a Tunisi , è emersa la sua intenzione di compiere atti di terrorismo nel nostro Paese. Da sabato i carabinieri sono sulle tracce di Atef Mathlouthi , ha 41 anni, più volte arrestato dalla polizia a Palermo per spaccio di droga. I militari dell'Arma lo cercano a Roma ma anche in altre città italiane. Sulle ricerche c'è il più stretto riserbo, ma sono stati avviati una ...

GP di Australia - Ferrari - Sebastian Vettel coccola la sua Loria : 'Magari aggiungeremo Una lettera...' : ... nel primo GP della stagione , gara in esclusiva alle 7.10 su Sky Sport F1 HD, canale 207, in quinta posizione con il tempo di 1:24.451, al comando il campione del mondo uscente il leader Lewis ...

A 6 anni scrive Una lettera alla Nasa : 'Plutone non può essere declassificato a pianeta-nano". L'Agenzia risponde - : Anche se probabilmente l'appello della bimba non poterà a un cambiamento dello status di Platone da pianeta-nano a pianeta- principale, la lettera ha fatto il giro del mondo dimostrando ancora una ...

Esplosione Catania - la verità in Una lettera? : Il suo lavoro non andava bene e aveva disagi psicologici a causa del suo stato di salute e recentemente aveva anche subito una truffa nell'acquisto di biciclette . E' quanto emerge da una lettera ...

Si è dimesso il funzionario vaticano che ha diffuso Una versione “tagliata” della lettera in cui Benedetto XVI parla bene di Papa Francesco : Stamattina Papa Francesco ha accettato le dimissioni di Dario Edoardo Viganò, il prefetto della segreteria della Comunicazione del vaticano, cioè il funzionario che aveva diffuso una versione “tagliata” della recente lettera in cui benedetto XVI elogiava Papa Francesco. La lettera, The post Si è dimesso il funzionario vaticano che ha diffuso una versione “tagliata” della lettera in cui benedetto XVI parla bene di Papa ...